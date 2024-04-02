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  4. ВИДЕО. Сейвище! Миколенко вынес мяч из линии ворот и спас Эвертон от гола
Англия
02 апреля 2024, 23:59 |
1204
0

ВИДЕО. Сейвище! Миколенко вынес мяч из линии ворот и спас Эвертон от гола

«Ириски» сыграли вничью с «Ньюкаслом»

02 апреля 2024, 23:59 |
1204
0
ВИДЕО. Сейвище! Миколенко вынес мяч из линии ворот и спас Эвертон от гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Во вторник, 2 апреля, состоялся матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ньюкасл» и «Эвертон».

Игра прошла в Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

«Ириски» сумели вырвать ничью на последних минутах – 1:1.

Украинский фулбек «Эвертона» Виталий Миколенко, пропустивший последний матч из-за болезни, вернулся на поле и отыграл полный поединок.

На 68-й минуте, при счете 1:0, у «Ньюкасла» была отличная возможность забить второй раз, однако Виталий Миколенко спас команду от гола и вынес мяч головой из линии ворот.

ВИДЕО. Сейвище! Миколенко вынес мяч из линии ворот и спас Эвертон

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Источник Sport.ua
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