ВИДЕО. Сейвище! Миколенко вынес мяч из линии ворот и спас Эвертон от гола
«Ириски» сыграли вничью с «Ньюкаслом»
Во вторник, 2 апреля, состоялся матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ньюкасл» и «Эвертон».
Игра прошла в Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
«Ириски» сумели вырвать ничью на последних минутах – 1:1.
Украинский фулбек «Эвертона» Виталий Миколенко, пропустивший последний матч из-за болезни, вернулся на поле и отыграл полный поединок.
На 68-й минуте, при счете 1:0, у «Ньюкасла» была отличная возможность забить второй раз, однако Виталий Миколенко спас команду от гола и вынес мяч головой из линии ворот.
ВИДЕО. Сейвище! Миколенко вынес мяч из линии ворот и спас Эвертон
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