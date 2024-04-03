У кого 7.9? Стала известна оценка Миколенко за суперспасение в матче АПЛ

Во вторник, 2 апреля, состоялся матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ньюкасл» и «Эвертон».

Игра прошла в Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

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«Ириски» сумели вырвать ничью на последних минутах – 1:1.

Украинский фулбек «Эвертона» Виталий Миколенко, пропустивший последний матч из-за болезни, вернулся на поле и отыграл полный поединок.



На 68-й минуте, при счете 1:0, у «Ньюкасла» была отличная возможность забить второй раз, однако Виталий Миколенко спас команду от гола и вынес мяч головой с линии ворот.

За свой перформанс в этом матче Миколенко получил от статистического портала WhoScored оценку 6.9. Лучшим игроком матча был признан полузащитник «сорок» Бруно Гимараеш, получивший оценку 7.9 баллов.

Оценки матча Ньюкасл – Эвертон от WhoScored