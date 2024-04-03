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  4. У кого 7.9? Стала известна оценка Миколенко за суперспасение в матче АПЛ
Англия
03 апреля 2024, 00:35 | Обновлено 03 апреля 2024, 01:40
1221
1

У кого 7.9? Стала известна оценка Миколенко за суперспасение в матче АПЛ

«Эвертон» сыграл вничью с «Ньюкаслом» - 1:1

03 апреля 2024, 00:35 | Обновлено 03 апреля 2024, 01:40
1221
1
У кого 7.9? Стала известна оценка Миколенко за суперспасение в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Во вторник, 2 апреля, состоялся матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ньюкасл» и «Эвертон».

Игра прошла в Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

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«Ириски» сумели вырвать ничью на последних минутах – 1:1.

Украинский фулбек «Эвертона» Виталий Миколенко, пропустивший последний матч из-за болезни, вернулся на поле и отыграл полный поединок.

На 68-й минуте, при счете 1:0, у «Ньюкасла» была отличная возможность забить второй раз, однако Виталий Миколенко спас команду от гола и вынес мяч головой с линии ворот.

За свой перформанс в этом матче Миколенко получил от статистического портала WhoScored оценку 6.9. Лучшим игроком матча был признан полузащитник «сорок» Бруно Гимараеш, получивший оценку 7.9 баллов.

Оценки матча Ньюкасл – Эвертон от WhoScored

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Источник Sport.ua
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Дані Рохас
Миколенко чё капитаном Эвертона вышел на поле??? 
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