У кого 7.9? Стала известна оценка Миколенко за суперспасение в матче АПЛ
«Эвертон» сыграл вничью с «Ньюкаслом» - 1:1
Во вторник, 2 апреля, состоялся матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ньюкасл» и «Эвертон».
Игра прошла в Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
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«Ириски» сумели вырвать ничью на последних минутах – 1:1.
Украинский фулбек «Эвертона» Виталий Миколенко, пропустивший последний матч из-за болезни, вернулся на поле и отыграл полный поединок.
На 68-й минуте, при счете 1:0, у «Ньюкасла» была отличная возможность забить второй раз, однако Виталий Миколенко спас команду от гола и вынес мяч головой с линии ворот.
За свой перформанс в этом матче Миколенко получил от статистического портала WhoScored оценку 6.9. Лучшим игроком матча был признан полузащитник «сорок» Бруно Гимараеш, получивший оценку 7.9 баллов.
Оценки матча Ньюкасл – Эвертон от WhoScored
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