ВИДЕО. Невеста Роналду попозировала в страстном черном платье
Джорджина Родригес опубликовала видео в соцсетях
Девушка звездного футболиста саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес похвасталась новым черным платьем.
30-летняя испанка аргентинского происхождения выставила видео и фото в своем Instagram.
Криштиану и Джорджина не являются мужем и женой, хотя вместе они с 2016 года и воспитывают пятерых детей: Роналду-младшего, Еву Марию, Матео Роналду, Алану Мартину Роналду и Беллу Эсмеральду.
Ранее Джорджина рассказала, когда Роналду завершит карьеру, а также похвасталась самой дорогой сумкой.
ВИДЕО. Невеста Роналду попозировала в страстном черном платье
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