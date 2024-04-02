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  4. ВИДЕО. Невеста Роналду попозировала в страстном черном платье
Саудовская Аравия
02 апреля 2024, 23:15 |
1429
1

ВИДЕО. Невеста Роналду попозировала в страстном черном платье

Джорджина Родригес опубликовала видео в соцсетях

02 апреля 2024, 23:15 |
1429
1
ВИДЕО. Невеста Роналду попозировала в страстном черном платье
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджина Родригес

Девушка звездного футболиста саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес похвасталась новым черным платьем.

30-летняя испанка аргентинского происхождения выставила видео и фото в своем Instagram.

Криштиану и Джорджина не являются мужем и женой, хотя вместе они с 2016 года и воспитывают пятерых детей: Роналду-младшего, Еву Марию, Матео Роналду, Алану Мартину Роналду и Беллу Эсмеральду.

Ранее Джорджина рассказала, когда Роналду завершит карьеру, а также похвасталась самой дорогой сумкой.

ВИДЕО. Невеста Роналду попозировала в страстном черном платье

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Криштиану Роналду видео Джорджина Родригес
Источник Sport.ua
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Выталкиватель парашутистов
Заголовок сайта очень не правильный. Этотне невеста Рональдо, это его содерантка и эскортница на светские приемы. А если по-настоящему - она выполняет роль воспитательницы его суррогатных детей, для тех кто в танке - Рональдо обыкновенный гей и он этого не скрывает.
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