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  4. ФОТО. Невеста Роналду похвасталась самой дорогой сумкой в мире
Саудовская Аравия
05 марта 2024, 23:49 | Обновлено 06 марта 2024, 00:18
1744
2

ФОТО. Невеста Роналду похвасталась самой дорогой сумкой в мире

Diamond Himalaya от Hermès стоит 340 тысяч евро

05 марта 2024, 23:49 | Обновлено 06 марта 2024, 00:18
1744
2
ФОТО. Невеста Роналду похвасталась самой дорогой сумкой в мире
Instagram. Джорджина Родригес

Девушка звездного футболиста саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес похвасталась шикарной сумкой.

Роскошный аксессуар из кожи нильского крокодила Diamond Himalaya от Hermès стоит 340 тысяч евро. Именно с ним Джорджина и засветилась на публике.

Сумка Diamond Himalaya Birkin была предметом коллекционирования. Впервые ее изготовили для неизвестного заказчика, а уже в 2017 году аксессуар оказался на аукционе в Гонконге и получил такую цену.

Ранее Джорджина рассказала, когда Роналду завершит карьеру.

ФОТО. Невеста Роналду похвасталась самой дорогой сумкой в мире

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Джорджина Родригес Криштиану Роналду фото lifestyle
Источник Sport.ua
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pol-55
Шузи яника на аукціон в Гонконг.
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+3
Cruyff
Шуба з когось, сумка з когось, невже цей ідіотизм не залишився в минулому. 
Краще б ця наречена похвасталась своєю подругою, Христею 
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+2
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