Девушка звездного футболиста саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес похвасталась шикарной сумкой.

Роскошный аксессуар из кожи нильского крокодила Diamond Himalaya от Hermès стоит 340 тысяч евро. Именно с ним Джорджина и засветилась на публике.

Сумка Diamond Himalaya Birkin была предметом коллекционирования. Впервые ее изготовили для неизвестного заказчика, а уже в 2017 году аксессуар оказался на аукционе в Гонконге и получил такую цену.

Ранее Джорджина рассказала, когда Роналду завершит карьеру.

ФОТО. Невеста Роналду похвасталась самой дорогой сумкой в мире