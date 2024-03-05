ФОТО. Невеста Роналду похвасталась самой дорогой сумкой в мире
Diamond Himalaya от Hermès стоит 340 тысяч евро
Девушка звездного футболиста саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес похвасталась шикарной сумкой.
Роскошный аксессуар из кожи нильского крокодила Diamond Himalaya от Hermès стоит 340 тысяч евро. Именно с ним Джорджина и засветилась на публике.
Сумка Diamond Himalaya Birkin была предметом коллекционирования. Впервые ее изготовили для неизвестного заказчика, а уже в 2017 году аксессуар оказался на аукционе в Гонконге и получил такую цену.
Ранее Джорджина рассказала, когда Роналду завершит карьеру.
ФОТО. Невеста Роналду похвасталась самой дорогой сумкой в мире
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