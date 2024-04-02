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  4. Довбик вошел в символическую сборную 30-го тура Ла Лиги от WhoScored
Испания
02 апреля 2024, 23:14 | Обновлено 02 апреля 2024, 23:19
289
0

Довбик вошел в символическую сборную 30-го тура Ла Лиги от WhoScored

В минувший уик-энд Артем оформил дубль в домашнем матче против Бетиса

02 апреля 2024, 23:14 | Обновлено 02 апреля 2024, 23:19
289
0
Довбик вошел в символическую сборную 30-го тура Ла Лиги от WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик попал в символическую сборную 30-го тура испанской Ла Лиги от веб-портала WhoScored.

В минувший уик-энд Довбик оформил дубль в домашнем матче против Бетиса (3:2).

Артем прервал свою серию в 8 матчей Ла Лиги без забитых голов и получил оценку 8.11.

В команду недели также вошли звездные футболисты Родриго (Реал) и Серхио Рамос (Севилья).

Суммарно украинский форвард в текущем сезоне Ла Лиги сыграл 28 матчей и забил 16 голов. Он делит 1–3 места в списке лучших бомбардиров сезона – также 16 мячей провели Джуд Беллингем из Реала и Анте Будимир из Осасуны.

Символическая сборная 30-го тура Ла Лиги от WhoScored

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Бетис Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик символическая сборная WhoScored Родриго Гоес Серхио Рамос
Источник WhoScored
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