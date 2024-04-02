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Украина. Премьер лига
02 апреля 2024, 22:55 | Обновлено 02 апреля 2024, 23:07
506
0

Стало известно, когда пройдет перенесенный матч УПЛ Черноморец – Шахтер

Поединок должен был состояться 28 октября, однако был перенесен

02 апреля 2024, 22:55 | Обновлено 02 апреля 2024, 23:07
506
0
Стало известно, когда пройдет перенесенный матч УПЛ Черноморец – Шахтер
ФК Шахтер Донецк

Перенесенный матч 12-го тура УПЛ между Черноморцем и Шахтером состоится 1 мая.

Поединок должен был состояться 28 октября, однако был перенесен по соглашению клубов.

Горняки попросили соперников о переносе игры из-за сложной логистики и участия донецкого клуба в Лиге чемпионов (матч против Барселоны проходил 25 октября), и моряки ответили согласием.

Шахтер лидирует в УПЛ, имея 46 очков после 20 сыгранных матчей. Черноморец занимают 8-е место (26 пунктов после 21 игры).

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 20 14 4 2 42 - 17 46
2 Кривбасс 22 14 4 4 40 - 22 46
3 Днепр-1 22 12 6 4 31 - 19 42
4 Динамо Киев 19 13 2 4 46 - 22 41
5 Рух Львов 22 10 9 3 33 - 21 39
6 Полесье 22 9 6 7 27 - 21 33
7 Ворскла 22 8 5 9 22 - 33 29
8 Черноморец 21 8 2 11 30 - 29 26
9 ЛНЗ Черкассы 22 6 7 9 21 - 26 25
10 Колос К 21 5 9 7 15 - 17 24
11 Александрия 21 6 6 9 17 - 26 24
12 Заря 19 5 7 7 20 - 22 22
13 Оболонь 21 4 6 11 12 - 28 18
14 Верес 21 3 7 11 18 - 33 16
15 Металлист 1925 22 4 4 14 22 - 41 16
16 Минай 21 2 8 11 13 - 32 14
Полная таблица

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Черноморец - Шахтер чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса перенос матчей Украинская Премьер-лига
Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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