Украина. Премьер лига02 апреля 2024, 22:55 | Обновлено 02 апреля 2024, 23:07
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Стало известно, когда пройдет перенесенный матч УПЛ Черноморец – Шахтер
Поединок должен был состояться 28 октября, однако был перенесен
02 апреля 2024, 22:55 | Обновлено 02 апреля 2024, 23:07
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Перенесенный матч 12-го тура УПЛ между Черноморцем и Шахтером состоится 1 мая.
Поединок должен был состояться 28 октября, однако был перенесен по соглашению клубов.
Горняки попросили соперников о переносе игры из-за сложной логистики и участия донецкого клуба в Лиге чемпионов (матч против Барселоны проходил 25 октября), и моряки ответили согласием.
Шахтер лидирует в УПЛ, имея 46 очков после 20 сыгранных матчей. Черноморец занимают 8-е место (26 пунктов после 21 игры).
🏆 Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|20
|14
|4
|2
|42 - 17
|46
|2
|Кривбасс
|22
|14
|4
|4
|40 - 22
|46
|3
|Днепр-1
|22
|12
|6
|4
|31 - 19
|42
|4
|Динамо Киев
|19
|13
|2
|4
|46 - 22
|41
|5
|Рух Львов
|22
|10
|9
|3
|33 - 21
|39
|6
|Полесье
|22
|9
|6
|7
|27 - 21
|33
|7
|Ворскла
|22
|8
|5
|9
|22 - 33
|29
|8
|Черноморец
|21
|8
|2
|11
|30 - 29
|26
|9
|ЛНЗ Черкассы
|22
|6
|7
|9
|21 - 26
|25
|10
|Колос К
|21
|5
|9
|7
|15 - 17
|24
|11
|Александрия
|21
|6
|6
|9
|17 - 26
|24
|12
|Заря
|19
|5
|7
|7
|20 - 22
|22
|13
|Оболонь
|21
|4
|6
|11
|12 - 28
|18
|14
|Верес
|21
|3
|7
|11
|18 - 33
|16
|15
|Металлист 1925
|22
|4
|4
|14
|22 - 41
|16
|16
|Минай
|21
|2
|8
|11
|13 - 32
|14
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