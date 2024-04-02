Стало известно, когда пройдет перенесенный матч УПЛ Черноморец – Шахтер

Перенесенный матч 12-го тура УПЛ между Черноморцем и Шахтером состоится 1 мая.

Поединок должен был состояться 28 октября, однако был перенесен по соглашению клубов.

Горняки попросили соперников о переносе игры из-за сложной логистики и участия донецкого клуба в Лиге чемпионов (матч против Барселоны проходил 25 октября), и моряки ответили согласием.

Шахтер лидирует в УПЛ, имея 46 очков после 20 сыгранных матчей. Черноморец занимают 8-е место (26 пунктов после 21 игры).

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