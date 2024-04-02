Трубин выйдет в основе Бенфики на ответный матч Кубка против Спортинга

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на ответный матч 1/2 финала Кубка Португалии.

«Орлы» во втором полуфинальном матче сыграют лиссабонское дерби против команды «Спортинг».

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Первая встреча 29 февраля завершилась победой Спортинга (2:1), и Орлам надо отыграть гандикап.

Ответная игра состоится 2 апреля в 22:45 по киевскому времени в Лиссабоне на Эштадиу да Луж.

Стартовые составы команд на матч Бенфика – Спортинг