Трубин выйдет в основе Бенфики на ответный матч Кубка против Спортинга
Первая встреча завершилась победой Спортинга, и Орлам надо отыграть гандикап
Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на ответный матч 1/2 финала Кубка Португалии.
«Орлы» во втором полуфинальном матче сыграют лиссабонское дерби против команды «Спортинг».
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Первая встреча 29 февраля завершилась победой Спортинга (2:1), и Орлам надо отыграть гандикап.
Ответная игра состоится 2 апреля в 22:45 по киевскому времени в Лиссабоне на Эштадиу да Луж.
Стартовые составы команд на матч Бенфика – Спортинг
🚨 OUR 𝑺𝑻𝑨𝑹𝑻𝑰𝑵𝑮 𝑿𝑰!#SLBSCP • #PortugueseCup pic.twitter.com/HXNJqTFLJt— SL Benfica (@slbenfica_en) April 2, 2024
Here's your Sporting team for tonight 👥 #SLBSCP pic.twitter.com/40ys8G6DaL— Sporting CP English (@SportingCP_en) April 2, 2024
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