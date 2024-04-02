Романо: Реал определился с судьбой двух вратарей. Один точно уйдет летом
Кепа Аррисабалага вернется в «Челси»
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «королевский клуб» продлит контракт с Луниным и будет ждать восстановления бельгийского голкипера Тибо Куртуа от травмы. Именно с этими двумя вратарями «Реал» планирует начать следующий сезон.
Точно покинет «сливочных» арендованный у лондонского «Челси» вратарь Кепа Аррисабалага.
Ранее сообщалось, что по новому соглашению у Лунина будет вдвое большая зарплата, чем он получает сейчас.
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