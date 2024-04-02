Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Романо: Реал определился с судьбой двух вратарей. Один точно уйдет летом
Испания
02 апреля 2024, 22:24 |
1756
0

Романо: Реал определился с судьбой двух вратарей. Один точно уйдет летом

Кепа Аррисабалага вернется в «Челси»

02 апреля 2024, 22:24 |
1756
0
Романо: Реал определился с судьбой двух вратарей. Один точно уйдет летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «королевский клуб» продлит контракт с Луниным и будет ждать восстановления бельгийского голкипера Тибо Куртуа от травмы. Именно с этими двумя вратарями «Реал» планирует начать следующий сезон.

Точно покинет «сливочных» арендованный у лондонского «Челси» вратарь Кепа Аррисабалага.

Ранее сообщалось, что по новому соглашению у Лунина будет вдвое большая зарплата, чем он получает сейчас.

По теме:
ФОТО. Жирона опубликовала мощный постер Довбика с легендарным Шевченко
Яремчук покинет Валенсию? У Брюгге есть амбициозный план по продаже Романа
Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Фабрицио Романо Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Черноморец. Прогноз и анонс на матч полуфинала Кубка Украины
Футбол | 02 апреля 2024, 19:10 6
Шахтер – Черноморец. Прогноз и анонс на матч полуфинала Кубка Украины
Шахтер – Черноморец. Прогноз и анонс на матч полуфинала Кубка Украины

Горняки могут в 20-й раз выйти в финал второго по значимости турнира страны, одесситы – в 4-й раз

Вест Хэм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 02 апреля 2024, 21:31 1
Вест Хэм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вест Хэм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 2 апреля в 22:15 по Киеву

Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
Теннис | 02.04.2024, 07:17
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 02.04.2024, 05:00
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
Футбол | 02.04.2024, 13:40
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
31.03.2024, 18:47 6
Футбол
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
31.03.2024, 22:01 1
Футбол
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
01.04.2024, 11:33 9
Футбол
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
31.03.2024, 20:59 25
Футбол
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
31.03.2024, 20:10 2
Футбол
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
31.03.2024, 21:38 4
Футбол
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
31.03.2024, 19:38 202
Футбол
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
31.03.2024, 19:35 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем