Романо: Реал определился с судьбой двух вратарей. Один точно уйдет летом

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «королевский клуб» продлит контракт с Луниным и будет ждать восстановления бельгийского голкипера Тибо Куртуа от травмы. Именно с этими двумя вратарями «Реал» планирует начать следующий сезон.



Точно покинет «сливочных» арендованный у лондонского «Челси» вратарь Кепа Аррисабалага.

Ранее сообщалось, что по новому соглашению у Лунина будет вдвое большая зарплата, чем он получает сейчас.