Экс-игрок Челси жестко раскритиковал Мудрика из-за симуляции в матче АПЛ

В субботу, 30 марта, состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Челси» и «Бернли».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Команды сыграли вничью – 2:2.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл полный матч. На 44-й минуте Михаил заработал пенальти, который реализовал Коул Палмер.

Бывший игрок «Челси» Крис Саттон высказался о моменте с пенальти и обвинил украинского вингера в симуляции.

«Михаил Мудрик симулировал. Невероятно, как арбитры VAR этого не заметили, они там пошли пить чай? Или они были в состоянии алкогольного опьянения? Как это можно было пропустить? Мудрик нырнул. Это совершенно глупо», – высказался Саттон.