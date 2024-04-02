Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Челси жестко раскритиковал Мудрика из-за симуляции в матче АПЛ
Англия
02 апреля 2024, 21:52 |
1588
2

Экс-игрок Челси жестко раскритиковал Мудрика из-за симуляции в матче АПЛ

Крис Саттон высказался об украинском футболисте

02 апреля 2024, 21:52 |
1588
2
Экс-игрок Челси жестко раскритиковал Мудрика из-за симуляции в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 30 марта, состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Челси» и «Бернли».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Команды сыграли вничью – 2:2.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл полный матч. На 44-й минуте Михаил заработал пенальти, который реализовал Коул Палмер.

Бывший игрок «Челси» Крис Саттон высказался о моменте с пенальти и обвинил украинского вингера в симуляции.

«Михаил Мудрик симулировал. Невероятно, как арбитры VAR этого не заметили, они там пошли пить чай? Или они были в состоянии алкогольного опьянения? Как это можно было пропустить? Мудрик нырнул. Это совершенно глупо», – высказался Саттон.

По теме:
ВИДЕО. Тренер в АПЛ психанул и сделал тройную замену на 33-й минуте матча
Станет одноклубником Мудрика? Челси заинтересовался звездой Шахтера
Забарный сыграет? Известен состав Борнмута на матч с Кристал Пэлас
Крис Саттон Бернли пенальти чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Челси - Бернли симуляция
Источник The Chelsea Chronicle
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вест Хэм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 02 апреля 2024, 21:31 1
Вест Хэм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вест Хэм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 2 апреля в 22:15 по Киеву

Президент Днепра-1 – о базе: «Мы воюем с рукожопыми дебилами»
Футбол | 02 апреля 2024, 18:16 30
Президент Днепра-1 – о базе: «Мы воюем с рукожопыми дебилами»
Президент Днепра-1 – о базе: «Мы воюем с рукожопыми дебилами»

Юрий Береза ​​собирается сделать шаги по защите футболистов и персонала

ФОТО. Две легенды. Дэвид Бекхэм встретился со своим кумиром детства
Теннис | 02.04.2024, 12:12
ФОТО. Две легенды. Дэвид Бекхэм встретился со своим кумиром детства
ФОТО. Две легенды. Дэвид Бекхэм встретился со своим кумиром детства
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
Футбол | 02.04.2024, 00:35
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
Футбол | 02.04.2024, 15:59
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alehandro
арбітр в полі побачив порушення, арбітри-вар побачили, а якийсь черговий експерд вважає, що він найрозумніший... захисник відверто грав у гравця без натяку на боротьбу за м"яч - це порушення
Ответить
+3
Alex1f
Бернлі грав в меншості але виглядав на кіл ка порядків краще за Челсі .
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Испании оценили игру Лунина с Атлетиком. Андрея сравнили с легендой Реала
В Испании оценили игру Лунина с Атлетиком. Андрея сравнили с легендой Реала
01.04.2024, 10:27 1
Футбол
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
31.03.2024, 20:55 1
Футбол
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
31.03.2024, 19:35 4
Футбол
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
02.04.2024, 12:00
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
02.04.2024, 07:01 1
Футбол
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
01.04.2024, 19:36 5
Футбол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
31.03.2024, 18:47 6
Футбол
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
31.03.2024, 22:01 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем