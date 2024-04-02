Экс-игрок Челси жестко раскритиковал Мудрика из-за симуляции в матче АПЛ
Крис Саттон высказался об украинском футболисте
В субботу, 30 марта, состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Челси» и «Бернли».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Команды сыграли вничью – 2:2.
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл полный матч. На 44-й минуте Михаил заработал пенальти, который реализовал Коул Палмер.
Бывший игрок «Челси» Крис Саттон высказался о моменте с пенальти и обвинил украинского вингера в симуляции.
«Михаил Мудрик симулировал. Невероятно, как арбитры VAR этого не заметили, они там пошли пить чай? Или они были в состоянии алкогольного опьянения? Как это можно было пропустить? Мудрик нырнул. Это совершенно глупо», – высказался Саттон.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 2 апреля в 22:15 по Киеву
Юрий Береза собирается сделать шаги по защите футболистов и персонала