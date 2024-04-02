Чемпионат Европы02 апреля 2024, 21:43 |
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Ангел ЙОРДАНЕСКУ: «Говорил с Луческу о сборной Украины»
Экс-тренер сборной Румынии – о команде Сергея Реброва
02 апреля 2024, 21:43 |
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Бывший главный тренер сборной Румынии Ангел Йорданеску оценил сборную Украины, которая является соперником Румынии по групповому этапу Евро-2024:
«Я говорил с Мирчей Луческу о сборной Украины. Кроме того, что я знал, он укрепил мое мнение, что у них есть сильные игроки из топ-команд. А он человек, который лучше всех знает украинский футбол. Я бы не хотел играть против Украины», – заявил Йорданеску.
Матч между Украиной и Румынией состоится в первом туре Евро-2024 17 июня в Мюнхене на «Алльянц Арене».
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