Ангел ЙОРДАНЕСКУ: «Говорил с Луческу о сборной Украины»

Бывший главный тренер сборной Румынии Ангел Йорданеску оценил сборную Украины, которая является соперником Румынии по групповому этапу Евро-2024:

«Я говорил с Мирчей Луческу о сборной Украины. Кроме того, что я знал, он укрепил мое мнение, что у них есть сильные игроки из топ-команд. А он человек, который лучше всех знает украинский футбол. Я бы не хотел играть против Украины», – заявил Йорданеску.

Матч между Украиной и Румынией состоится в первом туре Евро-2024 17 июня в Мюнхене на «Алльянц Арене».