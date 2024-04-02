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Украина. Премьер лига
02 апреля 2024, 22:05 | Обновлено 02 апреля 2024, 22:13
558
0

Ванат упрочил лидерство в списке бомбардиров УПЛ по системе гол+пас

Нападающий «Динамо» забил 11-й гол и возглавляет также рейтинг голеадоров

02 апреля 2024, 22:05 | Обновлено 02 апреля 2024, 22:13
558
0
Ванат упрочил лидерство в списке бомбардиров УПЛ по системе гол+пас
ФК Динамо. Владислав Ванат

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат укрепил лидерство в списке бомбардиров текущего сезона УПЛ по системе гол+пасс.

Он возглавляет рейтинг, имея 11 голов и 7 ассистов (18 результативных действий). На прошлой неделе форвард киевлян забил гол и отдал голевой пас в игре против Ворсклы (5:1).

На втором месте в рейтинге – хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, у которого на 4 результативных действия меньше (7 голов + 7 ассистов).

Хавбек львовского «Руха» Илья Квасница имеет в сезоне 6 голов и 7 ассистов и занимает третье место в списке лучших.

Также в прошлом туре прогресс достиг и вошел в топ-10 Эдуардо Герреро из «Зари», который оформил дубль.

Рейтинг игроков по системе гол+пас:

  • 1. Владислав Ванат (Динамо): 11+7=18
  • 2. Виталий Буяльский (Динамо): 7+7=14
  • 3. Илья Квасница (Рух): 6+7=13
  • 4. Александр Филиппов (Днепр-1): 8+3=11
  • 5. Дмитрий Крыськив (Шахтер): 6+5=11
  • 6. Эдуардо Герреро (Заря): 7+3=10
  • 6. Олег Кожушко (Кривбасс): 7+3=10
  • 6. Андрей Штогрин (Черноморец): 7+3=10
  • 9. Назар Волошин (Динамо): 5+5=10
  • 10. Александр Пихальонок (Днепр-1): 5+5=10

Также Ванат лидирует в списке голеадоров сезона УПЛ (11 забитых мячей), опережая Александра Филиппова из Днепра-1 (8 голов).

Лучшие голеадоры сезона УПЛ 2023/24

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск бомбардиры Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига лучший бомбардир Александр Филиппов Олег Кожушко Днепр-1 Владислав Ванат Назар Волошин Рух Львов Андрей Штогрин Дмитрий Крыськив Илья Квасница Эдуардо Герреро Александр Пихаленок
Источник УПЛ-ТВ
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