Ванат упрочил лидерство в списке бомбардиров УПЛ по системе гол+пас
Нападающий «Динамо» забил 11-й гол и возглавляет также рейтинг голеадоров
Нападающий «Динамо» Владислав Ванат укрепил лидерство в списке бомбардиров текущего сезона УПЛ по системе гол+пасс.
Он возглавляет рейтинг, имея 11 голов и 7 ассистов (18 результативных действий). На прошлой неделе форвард киевлян забил гол и отдал голевой пас в игре против Ворсклы (5:1).
На втором месте в рейтинге – хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, у которого на 4 результативных действия меньше (7 голов + 7 ассистов).
Хавбек львовского «Руха» Илья Квасница имеет в сезоне 6 голов и 7 ассистов и занимает третье место в списке лучших.
Также в прошлом туре прогресс достиг и вошел в топ-10 Эдуардо Герреро из «Зари», который оформил дубль.
Рейтинг игроков по системе гол+пас:
- 1. Владислав Ванат (Динамо): 11+7=18
- 2. Виталий Буяльский (Динамо): 7+7=14
- 3. Илья Квасница (Рух): 6+7=13
- 4. Александр Филиппов (Днепр-1): 8+3=11
- 5. Дмитрий Крыськив (Шахтер): 6+5=11
- 6. Эдуардо Герреро (Заря): 7+3=10
- 6. Олег Кожушко (Кривбасс): 7+3=10
- 6. Андрей Штогрин (Черноморец): 7+3=10
- 9. Назар Волошин (Динамо): 5+5=10
- 10. Александр Пихальонок (Днепр-1): 5+5=10
Также Ванат лидирует в списке голеадоров сезона УПЛ (11 забитых мячей), опережая Александра Филиппова из Днепра-1 (8 голов).
Лучшие голеадоры сезона УПЛ 2023/24
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