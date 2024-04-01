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Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 20:05 | Обновлено 01 апреля 2024, 20:34
29706
22

Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?

В топ-4 УПЛ входят Шахтер, Кривбасс, Днепр-1 и Динамо

01 апреля 2024, 20:05 | Обновлено 01 апреля 2024, 20:34
29706
22
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
УПЛ

С 30 марта по 1 апреля прошли матчи 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

Все топ-4 команды турнира – «Шахтер», «Кривбасс», «Днепр-1» и «Динамо» – взяли по три очка, выиграв свои матчи.

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Донецкий «Шахтер» обыграл «Оболонь» (3:0) и удерживает лидерство (46 очков и две игры в запасе). Криворожский «Кривбасс» не отстает и идет на втором месте (тоже 46 баллов).

«Днепр-1» на выезде обыграл «Колос» (2:0) и с 42 очками находится на 3-й позиции. Киевское «Динамо» на выезде разгромило полтавскую «Ворсклу» (5:1). Столичная команда находится на 4-й позиции (41 пункт), имея аж три матча в резерве.

Львовский «Рух» благодаря сложной победе над ЛНЗ Черкассы (1:0) набрал 39 очков и приблизился к топ-4.

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Оболонь» (18), «Верес», «Металлист 1925» (по 16) и «Минай» (14). Последние две команды покинут УПЛ, а еще две (13 и 14 позиции) сыграют переходные матчи с клубами Первой лиги, занявшими 3–4 места.

⚽️ УПЛ. 22-й тур

  • 🔹 30.03. 13:00. Оболонь – Шахтер – 0:3
  • 🔹 30.03. 15:30. Полесье – Черноморец – 1:4
  • 🔹 30.03. 18:00. Верес – Кривбасс – 0:2
  • 🔹 31.03. 13:00. Минай – Александрия – 2:2
  • 🔹 31.03. 15:30. Заря – Металлист 1925 – 2:1
  • 🔹 31.03. 15:30. Ворскла – Динамо Киев – 1:5
  • 🔹 31.03. 18:00. Колос – Днепр-1 – 0:2
  • 🔹 01.04. 18:00. Рух – ЛНЗ Черкассы – 1:0

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 20 14 4 2 42 - 17 46
2 Кривбасс 22 14 4 4 40 - 22 46
3 Днепр-1 22 12 6 4 31 - 19 42
4 Динамо Киев 19 13 2 4 46 - 22 41
5 Рух Львов 22 10 9 3 33 - 21 39
6 Полесье 22 9 6 7 27 - 21 33
7 Ворскла 22 8 5 9 22 - 33 29
8 Черноморец 21 8 2 11 30 - 29 26
9 ЛНЗ Черкассы 22 6 7 9 21 - 26 25
10 Колос К 21 5 9 7 15 - 17 24
11 Александрия 21 6 6 9 17 - 26 24
12 Заря 19 5 7 7 20 - 22 22
13 Оболонь 21 4 6 11 12 - 28 18
14 Верес 21 3 7 11 18 - 33 16
15 Металлист 1925 22 4 4 14 22 - 41 16
16 Минай 21 2 8 11 13 - 32 14
Полная таблица

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Источник Sport.ua
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Комментарии 22
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Не считаю что четыре претендента,  пропущенные матчи все решат. Днепр сильнее Кривбасса точно. Днепр взял 100% очков у Динамо и Шахтаря, Кривбасс 1 очко у Шахтаря, так кто сильнее? Да очка решит!
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+4
Alex Wolf
Прямо как в Испании ситуация,Шахтер и Динамо - как Реал и Барса,Кривбас - как Жирона("возмутитель спокойствия"),Днепр - как Атлетико,а Рух и Полесье - как Атл.Бильбао и Реал Сосьедад...интересно, чем закончится борьба и тут и там...
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+3
Fireball
Когда уже доиграют все долги?  Скоро Евро)
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+3
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SamojlovS
Если сегодня выиграет свою игру Рух - не стал бы и его недооценивать. Он на расст. 1 победы от Днепра и также неплохо идет, в отличие от Полесья. 
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+2
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nick07
очікується цікава кінцівка чемпіонату. 
Швидше всього що боротьба за чемпіонство буде лише між ШД та ДК, ДД з Кривбасом розіграють бронзу.
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+1
APL
Спірт юа ви явно перейшли на якісь солі, які 4 претенденти, тут дурному зрозуміло що ШД і ДК тільки ведуть боротьбу за золото, ну не тягне Дніпро і Кривбас на срібло, за золото взагалі мову, ШД і ДК ще будуть втрачати бали, але я гадаю вирішальна гра яка розставити крапки над і буде саме між ними
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0
ALKOSruLKA
Боротьби за чемпіонство не буде... Могла б бути за срібло, але деяким хитр0ж0пим менеджерам краще зразу в групу ЛЄ потрапити, тому можуть 2ге місце спеціально злити... Дніпро дуже нестабільний - мабуть буде 4м...
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0
u6464u
ясно як божий день, Шахтар чемпіон , далі буде боротьба за третє місце щоб попасти в еврокубки , у кого пам`ять коротка згадайте минулий сезон і  хітрість Зорі , цього року так зробить суркіс )))
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0
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bemes13928
4 претендента раскатали губу, а чемпионом как всегда Шахтер будет
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0
Владислав Рейский
Не ну с тем как кротам баллы докидывають если вдруг шо как в случае с александрией, то конкурировть с ними будет непросто конечно
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-1
Gargantua
если говорить откровенно, то Днепр не претендент.
борьбу продолжают вести Шахтер, Динамо и Кривбас.
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-3
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OtsoCity
Шахтар чемпіон, а лайно суркисів (динамо) позорисько
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-11
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