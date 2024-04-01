Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?

С 30 марта по 1 апреля прошли матчи 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

Все топ-4 команды турнира – «Шахтер», «Кривбасс», «Днепр-1» и «Динамо» – взяли по три очка, выиграв свои матчи.

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Донецкий «Шахтер» обыграл «Оболонь» (3:0) и удерживает лидерство (46 очков и две игры в запасе). Криворожский «Кривбасс» не отстает и идет на втором месте (тоже 46 баллов).

«Днепр-1» на выезде обыграл «Колос» (2:0) и с 42 очками находится на 3-й позиции. Киевское «Динамо» на выезде разгромило полтавскую «Ворсклу» (5:1). Столичная команда находится на 4-й позиции (41 пункт), имея аж три матча в резерве.

Львовский «Рух» благодаря сложной победе над ЛНЗ Черкассы (1:0) набрал 39 очков и приблизился к топ-4.

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Оболонь» (18), «Верес», «Металлист 1925» (по 16) и «Минай» (14). Последние две команды покинут УПЛ, а еще две (13 и 14 позиции) сыграют переходные матчи с клубами Первой лиги, занявшими 3–4 места.

⚽️ УПЛ. 22-й тур

🔹 30.03. 13:00. Оболонь – Шахтер – 0:3

– 0:3 🔹 30.03. 15:30. Полесье – Черноморец – 1:4

– 1:4 🔹 30.03. 18:00. Верес – Кривбасс – 0:2

– 0:2 🔹 31.03. 13:00. Минай – Александрия – 2:2

🔹 31.03. 15:30. Заря – Металлист 1925 – 2:1

– Металлист 1925 – 2:1 🔹 31.03. 15:30. Ворскла – Динамо Киев – 1:5

– 1:5 🔹 31.03. 18:00. Колос – Днепр-1 – 0:2

– 0:2 🔹 01.04. 18:00. Рух – ЛНЗ Черкассы – 1:0

🏆 Турнирная таблица УПЛ