Президент Фенербахче: «В нашем решении будет кровь, пот и слезы»

Президент «Фенербахче» Али Коч прокомментировал будущее клуба, который рассматривает возможность снятия с чемпионата Турции:

«Этот вопрос был взят из естественного соперничества двух клубов. Некоторые люди пытаются создать социальные проблемы? После этого случая у нас есть три варианта. Плохо, хуже, гораздо хуже. В принятом нами решении будет кровь, пот и слезы, это точно. Наши спонсоры обязались продолжать вносить финансовые платежи, это около 20 миллионов евро.

Мы не смотрим на вещи как на 1 и 0. Мы предложим нашим членам больше, чем один вариант. Также одним из вариантов является закрытие на время футбольных мероприятий.

Замораживание наших прав на лигу на год. Мы просто хотим, чтобы было ясно одно, мы не будем продолжать, как ни в чем не бывало, я это гарантирую».