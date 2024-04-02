Яремчук покинет Валенсию? У Брюгге есть амбициозный план по продаже Романа

28-летний украинский форвард «Валенсии» Роман Яремчук может сменить команду в следующее трансферное окно.

По информации Radio Taronja, «Валенсия» вряд ли сможет повторно арендовать Яремчука на еще один сезон и выплачивать его зарплату, которая немалая для клуба. Отмечается, что «Брюгге», которому принадлежат права на украинца, ожидает от Яремчука мощного выступления на Евро-2024, что позволит бельгийцам дороже продать Романа в летнее трансферное окно.

В этом сезоне за «Валенсию» Роман Яремчук провел 25 матчей и забил четыре гола.

Ранее экс-агент Яремчука рассказал, что в «Динамо» обвиняли Романа в том, что он пьет.