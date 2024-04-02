Станет одноклубником Мудрика? Челси заинтересовался звездой Шахтера
На Георгия Судакова охотятся ряд топ-клубов Европы
21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.
По информации портала FootballTransfers, к талантливому украинскому полузащитнику проявляют интерес три именитые команды АПЛ – «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль». За игроком продолжает следить «Наполи», «Ювентус» и каталонская «Барселона», однако отмечается, что из-за финансовых проблем испанцы вряд ли смогут позволить себе этот трансфер.
В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 25 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Наполи» снова попытается подписать Судакова летом и предложит 55 миллионов.
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