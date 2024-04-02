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Англия
02 апреля 2024, 21:06 |
1264
2

Станет одноклубником Мудрика? Челси заинтересовался звездой Шахтера

На Георгия Судакова охотятся ряд топ-клубов Европы

02 апреля 2024, 21:06 |
1264
2
Станет одноклубником Мудрика? Челси заинтересовался звездой Шахтера
УАФ. Георгий Судаков и Михаил Мудрик

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.

По информации портала FootballTransfers, к талантливому украинскому полузащитнику проявляют интерес три именитые команды АПЛ – «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль». За игроком продолжает следить «Наполи», «Ювентус» и каталонская «Барселона», однако отмечается, что из-за финансовых проблем испанцы вряд ли смогут позволить себе этот трансфер.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 25 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Наполи» снова попытается подписать Судакова летом и предложит 55 миллионов.

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Источник FootballTransfers
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Sheva19
Только не к пенсионерам 
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Pavel_i_CO
Два дєбіла - єта сіла. Десь так будуть впарювати Жору в нікчемний Челсі 
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0
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