Забарный сыграет? Известен состав Борнмута на матч с Кристал Пэлас

Сегодня, 2 апреля «Борнмут» Ильи Забарного в матче 31-го тура АПЛ дома примет «Кристал Пэлас». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Забарный выйдет в основном составе «Борнмута» на матч.

Составы команд:

«Борнмут»: Нето, Уаттра, Келли, Забарный, Смит, Кук, Биллинг, Тавернье, Скотт, Кристи, Соланке

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Митчелл, Андерсен, Уорд, Муньос, Уортон, Лерма, Хьюз, Айю, Эзе, Матета