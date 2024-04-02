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  4. Забарный сыграет? Известен состав Борнмута на матч с Кристал Пэлас
Англия
02 апреля 2024, 20:58 | Обновлено 02 апреля 2024, 21:28
188
0

Забарный сыграет? Известен состав Борнмута на матч с Кристал Пэлас

Украинский защитник выйдет с первых минут

02 апреля 2024, 20:58 | Обновлено 02 апреля 2024, 21:28
188
0
Забарный сыграет? Известен состав Борнмута на матч с Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сегодня, 2 апреля «Борнмут» Ильи Забарного в матче 31-го тура АПЛ дома примет «Кристал Пэлас». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Забарный выйдет в основном составе «Борнмута» на матч.

Составы команд:

«Борнмут»: Нето, Уаттра, Келли, Забарный, Смит, Кук, Биллинг, Тавернье, Скотт, Кристи, Соланке

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Митчелл, Андерсен, Уорд, Муньос, Уортон, Лерма, Хьюз, Айю, Эзе, Матета

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Борнмут Кристал Пэлас Английская Премьер-лига Илья Забарный чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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