Англия02 апреля 2024, 20:58 | Обновлено 02 апреля 2024, 21:28
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Забарный сыграет? Известен состав Борнмута на матч с Кристал Пэлас
Украинский защитник выйдет с первых минут
02 апреля 2024, 20:58 | Обновлено 02 апреля 2024, 21:28
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Сегодня, 2 апреля «Борнмут» Ильи Забарного в матче 31-го тура АПЛ дома примет «Кристал Пэлас». Начало матча – в 21:45 по Киеву.
Забарный выйдет в основном составе «Борнмута» на матч.
Составы команд:
«Борнмут»: Нето, Уаттра, Келли, Забарный, Смит, Кук, Биллинг, Тавернье, Скотт, Кристи, Соланке
«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Митчелл, Андерсен, Уорд, Муньос, Уортон, Лерма, Хьюз, Айю, Эзе, Матета
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