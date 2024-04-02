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  4. ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
WTA
02 апреля 2024, 21:11 |
2118
0

ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки

Юлия уступила Саре Эррани в 1/16 финала грунтового турнира WTA 250 в Боготе

02 апреля 2024, 21:11 |
2118
0
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
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2 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 136) проиграла Саре Эррани (Италия, WTA 117) в 1/16 финала грунтового турнира WTA 250 в Боготе (Колумбия).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу 36-летней итальянки. Поединок продолжался 1 час и 47 минут.

На матчболе Эррани решила подать с руки, таким образом исполнив underarm serve. Стародубцева сумела принять в корт, но в итоге проиграла розыгрыш, хоть и действовала довольно агрессивно.

После завершения матча Юлия швырнула ракетку об корт.

Юлия выступит за сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии, который состоится 12-13 апреля.

ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки

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Юлия Стародубцева Сара Эррани видео WTA Богота
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