2 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 136) проиграла Саре Эррани (Италия, WTA 117) в 1/16 финала грунтового турнира WTA 250 в Боготе (Колумбия).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу 36-летней итальянки. Поединок продолжался 1 час и 47 минут.

На матчболе Эррани решила подать с руки, таким образом исполнив underarm serve. Стародубцева сумела принять в корт, но в итоге проиграла розыгрыш, хоть и действовала довольно агрессивно.

После завершения матча Юлия швырнула ракетку об корт.

Юлия выступит за сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии, который состоится 12-13 апреля.

ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки