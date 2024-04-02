ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
Юлия уступила Саре Эррани в 1/16 финала грунтового турнира WTA 250 в Боготе
2 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 136) проиграла Саре Эррани (Италия, WTA 117) в 1/16 финала грунтового турнира WTA 250 в Боготе (Колумбия).
Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу 36-летней итальянки. Поединок продолжался 1 час и 47 минут.
На матчболе Эррани решила подать с руки, таким образом исполнив underarm serve. Стародубцева сумела принять в корт, но в итоге проиграла розыгрыш, хоть и действовала довольно агрессивно.
После завершения матча Юлия швырнула ракетку об корт.
Юлия выступит за сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии, который состоится 12-13 апреля.
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
Sacar por debajo en un match point, algo que solo puedes ver con @SaraErrani 😮💨— Copa Colsanitas Zurich (@CopaColsanitas_) April 2, 2024
La italiana venció a Yuliia Starodubtseva 🇺🇦 por 6-2, 7-6(5) para asegurar su lugar en las ocho mejores #CopaColsanitasZurich pic.twitter.com/cj4R4oZ0zV
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