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Украина. Премьер лига
02 апреля 2024, 20:27 |
401
0

Богдан ЛЕДНЕВ: «Не могу сказать, что нахожусь в кондиции на 100%»

Хавбек «Днепра-1» – о возвращении после травмы

02 апреля 2024, 20:27 |
401
0
Богдан ЛЕДНЕВ: «Не могу сказать, что нахожусь в кондиции на 100%»
СК Днепр-1. Богдан Леднев

Полузащитник «Днепра-1» Богдан Леднев прокомментировал матч УПЛ против «Колоса» (победа 2:0), который стал для него первым после травмы:

– Богдан, поздравляем с возвращением на поле после травмы, как чувствуете себя сейчас, готовы на все 100?
– Спасибо, очень рад, что смог снова вернуться на поле, долго этого ждал, особенно приятно было выйти сразу в стартовом составе, спасибо тренерскому штабу за доверие. Очень доволен, что сумели завоевать такие важные 3 очка. Не могу сказать, что нахожусь в кондиции на 100%, но за счет игры думаю, что способен набрать форму достаточно быстро.

– Ваша замена в матче была по игре или тренер решил, что после восстановления пока достаточно?
– Ориентировались по моему самочувствию. Считаю, что для первой игры за такой долгий промежуток времени 60 минут это достаточно. Дальше только больше.

– Как оцените матч в целом для команды? Все ли замыслы тренера удалось воплотить в жизнь?
– По моему мнению, мы хорошо справились. Самоотдача у команды была максимальная, мы одержали победу, заработали важные очки и движемся дальше. Через неделю нас ждет игра против «Зари».

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Богдан Леднев Днепр-1 Колос - Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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