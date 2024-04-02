Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин

Тренер вратарей испанского клуба «Овьедо» Серхио Сегура высказался о голкипере «Реала» Андрее Лунине. Украинский вратарь в свое время провел на правах аренды за «Овьедо» 20 матчей.

«Больше всего меня поразило хладнокровие Андрея, его невероятная способность сохранять спокойствие. Однажды он глупый гол пропустил, там получилась неразбериха с защитником, но Лунин не придал этому значения. Или он просто показывает всем, что он так хладнокровен, возможно, внутри он не так спокоен. Лунин хорошо выдерживает давление», – вспомнил Сегура.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин в ближайшее время продлит контракт с «королевским клубом».