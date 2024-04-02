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  4. Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
Испания
02 апреля 2024, 19:57 |
3476
1

Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин

Серхио Сегура высказался об украинском вратаре

02 апреля 2024, 19:57 |
3476
1
Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Тренер вратарей испанского клуба «Овьедо» Серхио Сегура высказался о голкипере «Реала» Андрее Лунине. Украинский вратарь в свое время провел на правах аренды за «Овьедо» 20 матчей.

«Больше всего меня поразило хладнокровие Андрея, его невероятная способность сохранять спокойствие. Однажды он глупый гол пропустил, там получилась неразбериха с защитником, но Лунин не придал этому значения. Или он просто показывает всем, что он так хладнокровен, возможно, внутри он не так спокоен. Лунин хорошо выдерживает давление», – вспомнил Сегура.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин в ближайшее время продлит контракт с «королевским клубом».

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Овьедо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин
Источник ESPN
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