Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
Серхио Сегура высказался об украинском вратаре
Тренер вратарей испанского клуба «Овьедо» Серхио Сегура высказался о голкипере «Реала» Андрее Лунине. Украинский вратарь в свое время провел на правах аренды за «Овьедо» 20 матчей.
«Больше всего меня поразило хладнокровие Андрея, его невероятная способность сохранять спокойствие. Однажды он глупый гол пропустил, там получилась неразбериха с защитником, но Лунин не придал этому значения. Или он просто показывает всем, что он так хладнокровен, возможно, внутри он не так спокоен. Лунин хорошо выдерживает давление», – вспомнил Сегура.
Ранее сообщалось, что Андрей Лунин в ближайшее время продлит контракт с «королевским клубом».
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