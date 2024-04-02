Глава Польского футбольного союза: Где сыграет Украина? Еще не подтверждено

7 июня сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Польши.

Ранее сообщалось, что встреча состоится в Варшаве на стадионе «Народовы», который вмещает ориентировочно 58 500 зрителей.

Однако глава Польского футбольного союза Цезари Кулеша в разговоре с журналистом Петр Слонкой заявил, что пока что точно неизвестно место проведение матча:

«У нас пока ничего не подтверждено, но, скорее всего, это будет стадион «Народовы» в Варшаве. Сейчас мы ждем ответа и подтверждения от оператора стадиона».

Перед стартом Евро-2024 сборная Украины по футболу запланировала три спарринга: с Германией (3 июня), с Польшей (7 июня) и с Молдовой (11 июня).