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Чемпионат Европы
02 апреля 2024, 19:42 | Обновлено 02 апреля 2024, 19:44
358
0

Глава Польского футбольного союза: Где сыграет Украина? Еще не подтверждено

7 июня украинская сборная проведет товарищеский матч против Польши в Варшаве

02 апреля 2024, 19:42 | Обновлено 02 апреля 2024, 19:44
358
0
Глава Польского футбольного союза: Где сыграет Украина? Еще не подтверждено
Стадион Народовы в Варшаве

7 июня сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Польши.

Ранее сообщалось, что встреча состоится в Варшаве на стадионе «Народовы», который вмещает ориентировочно 58 500 зрителей.

Однако глава Польского футбольного союза Цезари Кулеша в разговоре с журналистом Петр Слонкой заявил, что пока что точно неизвестно место проведение матча:

«У нас пока ничего не подтверждено, но, скорее всего, это будет стадион «Народовы» в Варшаве. Сейчас мы ждем ответа и подтверждения от оператора стадиона».

Перед стартом Евро-2024 сборная Украины по футболу запланировала три спарринга: с Германией (3 июня), с Польшей (7 июня) и с Молдовой (11 июня).

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Петр Слонка Цезари Кулеша сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Украина - Польша Евро-2024 стадион Народовы Варшава
Источник Петр Слонка
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