Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Металлиста 1925: «Ромбом тяжело играть, рискованная схема»
Украина. Премьер лига
02 апреля 2024, 19:08 | Обновлено 02 апреля 2024, 19:09
253
1

Капитан Металлиста 1925: «Ромбом тяжело играть, рискованная схема»

Артем Габелок – о тяжелой ситуации в команде

02 апреля 2024, 19:08 | Обновлено 02 апреля 2024, 19:09
253
1
Капитан Металлиста 1925: «Ромбом тяжело играть, рискованная схема»
ФК Металлист 1925. Артем Габелок

Капитан «Металлиста 1925» Артем Габелок прокомментировал поражение 1:2 от «Зари» в 22-м туре УПЛ:

– Какой месседж доносил Виктор Скрипник команде после игры с «Зарей»?
– Такой, что мы неплохо провели игру и нужно так и продолжать. Потому что ситуация у нас сложная, мы понимаем, что находимся на грани вылета и мы все в одной лодке и все вместе должны выгребать. Мы не выигрываем уже 10 матчей и нужно что-то менять. Мы много общаемся с парнями, и я надеюсь, что результат скоро придет.

– Возможно тренер общается с опытными игроками по поводу тактики, «ромба», возможно, он не очень работает с таким набором исполнителей.
– Ищем еще схему, меняем… Сегодня в обороне мы играли немного по-другому. «Ромбом» тяжело играть, когда ты можешь вылететь, это рискованная схема, очень рискованная. Мы пробуем, где-то изменяем. В обороне, чтобы была страховка, а впереди уже ромбом.

По теме:
Лидер Зари: «Если будет стимуляция на матч с Динамо – это очень хорошо»
Встреча УАФ и УПЛ: полиграф для арбитров, деньги и жеребьевка
Президент Днепра-1 – о базе: «Мы воюем с рукожопыми дебилами»
Металлист 1925 Артем Габелок Заря Луганск Заря - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн
Футбол | 02 апреля 2024, 10:03 4
Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн
Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн

«Атлетико» нацелился на Артема Довбика

ФОТО. Лунин и влиятельный агент Мендеш после подписания контракта
Футбол | 02 апреля 2024, 17:46 0
ФОТО. Лунин и влиятельный агент Мендеш после подписания контракта
ФОТО. Лунин и влиятельный агент Мендеш после подписания контракта

Андрей ведет переговоры с Реалом о продлении договора

Шахтер – Черноморец. Прогноз и анонс на матч полуфинала Кубка Украины
Футбол | 02.04.2024, 19:10
Шахтер – Черноморец. Прогноз и анонс на матч полуфинала Кубка Украины
Шахтер – Черноморец. Прогноз и анонс на матч полуфинала Кубка Украины
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
Футбол | 02.04.2024, 13:40
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
У какого клуба самый дорогой состав в мире? В топе – команды с украинцами
Футбол | 02.04.2024, 00:02
У какого клуба самый дорогой состав в мире? В топе – команды с украинцами
У какого клуба самый дорогой состав в мире? В топе – команды с украинцами
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
April
Играйте   W + M
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
01.04.2024, 00:41
Киберспорт
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
02.04.2024, 07:17 4
Теннис
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
31.03.2024, 20:59 25
Футбол
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
31.03.2024, 19:35 4
Футбол
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
01.04.2024, 19:36 4
Футбол
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
31.03.2024, 22:01 1
Футбол
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
02.04.2024, 12:00
Футбол
Сколько заработали игроки NaVi за титул исторического мажора?
Сколько заработали игроки NaVi за титул исторического мажора?
01.04.2024, 07:21
Киберспорт
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем