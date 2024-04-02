Капитан Металлиста 1925: «Ромбом тяжело играть, рискованная схема»

Капитан «Металлиста 1925» Артем Габелок прокомментировал поражение 1:2 от «Зари» в 22-м туре УПЛ:

– Какой месседж доносил Виктор Скрипник команде после игры с «Зарей»?

– Такой, что мы неплохо провели игру и нужно так и продолжать. Потому что ситуация у нас сложная, мы понимаем, что находимся на грани вылета и мы все в одной лодке и все вместе должны выгребать. Мы не выигрываем уже 10 матчей и нужно что-то менять. Мы много общаемся с парнями, и я надеюсь, что результат скоро придет.

– Возможно тренер общается с опытными игроками по поводу тактики, «ромба», возможно, он не очень работает с таким набором исполнителей.

– Ищем еще схему, меняем… Сегодня в обороне мы играли немного по-другому. «Ромбом» тяжело играть, когда ты можешь вылететь, это рискованная схема, очень рискованная. Мы пробуем, где-то изменяем. В обороне, чтобы была страховка, а впереди уже ромбом.