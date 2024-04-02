ОФИЦИАЛЬНО. Интер выкупит у Монцы бразильского защитника

Бразильский защитник Карлос Аугусто де-факто стал полноценным игроком «Интера». Год назад он был арендован у «Монцы» на год за 5,5 миллионов евро.

В соглашении была прописана опция выкупа за 7,5 миллионов, которая автоматически активируется в случае попадания «Интера» в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Вчера «Интер» в 30-м туре Серии А дома обыграл «Эмполи» 2:0 и обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Теперь «нерадзурри» обязаны выкупить 25-летнего бразильца.

В нынешнем сезоне на счету Карлоса Аугусто 1 гол и 3 ассиста в 38 матчах за «Интер» во всех турнирах.