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Италия
02 апреля 2024, 18:04 | Обновлено 02 апреля 2024, 18:07
129
0

ОФИЦИАЛЬНО. Интер выкупит у Монцы бразильского защитника

Карлос Аугусто останется в миланском клубе

02 апреля 2024, 18:04 | Обновлено 02 апреля 2024, 18:07
129
0
ОФИЦИАЛЬНО. Интер выкупит у Монцы бразильского защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Аугусто

Бразильский защитник Карлос Аугусто де-факто стал полноценным игроком «Интера». Год назад он был арендован у «Монцы» на год за 5,5 миллионов евро.

В соглашении была прописана опция выкупа за 7,5 миллионов, которая автоматически активируется в случае попадания «Интера» в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Вчера «Интер» в 30-м туре Серии А дома обыграл «Эмполи» 2:0 и обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Теперь «нерадзурри» обязаны выкупить 25-летнего бразильца.

В нынешнем сезоне на счету Карлоса Аугусто 1 гол и 3 ассиста в 38 матчах за «Интер» во всех турнирах.

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Интер Милан Монца трансферы трансферы Серии A аренда игрока
Источник Calcio e Finanza
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