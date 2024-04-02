Ярослав ВИШНЯК: «Я не знаю, почему мы снова быстро пропустили»

Главный тренер ковалевского «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:2) в матче 22-го тура УПЛ:

«Если бы я знал, с чем связано, что мы снова сильно пропустили, то я бы эту ситуацию исправил. Но на это повлиять очень сложно. И залезть в голову игрокам непросто. Почему так произошло вторую домашнюю игру подряд я не знаю – поговорим с ребятами, возможно они изнутри это видят как-то по-своему.

Даже в этой ситуации, если находить какой-то позитив, то ребята не опустили руки, стремились сравнять результат. Но где-то не хватило мастерства, не смогли реализовать свои моменты. А такая классная команда, как «Днепр-1», нашла свой момент и забила второй мяч, который в принципе закрыл игру. Хотя и после этого мы имели свои моменты, чтобы отыграться. По желанию к команде нет претензий, но когда у нас есть расконцентрация, или если кто-то один выпадает из игры, такое сразу наказывается.

Относительно замен – игра на игру не приходится, где-то мы в этом компоненте проседаем. Я не хочу обвинить игроков, что они не хотят или не стремятся выйти и усилить игру, просто бывает так, что игры складываются тяжело и в них тяжело выходить со скамейки запасных – как было и в предыдущей игре, так и сейчас. Вопрос в том, чтобы игроки на поле выдерживали ритм, и играли как можно больше стартовым составом. Это очень важно, чтобы добывать положительный результат. Потому что игроки на замене не всегда могут удачно войти в игру. Почувствовать этот интенсив и включиться. Будем надеяться, что игроки, которые выходят на замену, в дальнейшем будут более удачно выходить и будут приносить больше пользы».