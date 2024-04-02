Довбик претендует на звание игрока месяца в Жирона

Форвард сборной Украины Артем Довбик претендует на звание лучшего игрока марта в «Жироне». Кроме него, на приз претендуют вингеры Савио и Порту, а также центральный защитник Эрик Гарсия.

В марте Артем Довбик провел за «Жирону» четыре матча в испанской Ла Лиге, в которых забил два гола. Оба – в последнем матче против «Бетиса» (победа 3:2) в воскресенье, 31 марта.

На данный момент 26-летний украинец делит с Джудом Беллингемом и Анте Будимиром лидерство в бомбардирской гонке Ла Лиги с 16 голами в 28 матчах.