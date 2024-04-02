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  4. Снова скандал вокруг расизма. В Испании пострадал вратарь экс-клуба Зозули
Испания
02 апреля 2024, 16:54 |
513
2

Снова скандал вокруг расизма. В Испании пострадал вратарь экс-клуба Зозули

Из-за поведения фанатов и реакции голкипера матч не был доигран

02 апреля 2024, 16:54 |
513
2
Снова скандал вокруг расизма. В Испании пострадал вратарь экс-клуба Зозули
Getty Images/Global Images Ukraine. Шейк Сарр

На выходных в третьем дивизионе испанского футбола произошел очередной расистский скандал.

На матче «Сестао Ривер» - «Райо Махадаонда» болельщики хозяев начали оскорблять на почве цвета кожи голкипера гостей Шейка Сарра, который ответил на провокацию, и был удален арбитром матча.

Однако игру пришлось завершить досрочно, так как партнеры Сарра также отказались играть и демонстративно покинули поле.

«На 50-й или 60-й минуте я услышал, что они начали кричать в мой адрес странные вещи и издавать обезьяньи звуки. Их было много... Я пытался не слушать и не оборачиваться, не обращать на это внимания. Пока они не забили второй гол. Когда я пошел за водой, они кричали и оскорбляли меня, говорили мне ерунду. Они говорили мне: «Беги, чертов ниг*ер, беги». И я действительно не выдержал этого», – рассказал Сарр.

Ранее форвард «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, что в минувшие выходные в испанском футболе было зафиксировано «три отвратительных случая расизма».

Напомним, в 2022-2023 годах за «Райо Махадаонда» выступал украинский форвард Роман Зозуля, который впоследствии завершил карьеру игрока.

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Райо Махадаонда расизм скандал Роман Зозуля
Источник Tuttomercatoweb
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Alex1f
А зозуля до чого?
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Андрій Гусак
це нормальна тема. два гола пропустив івирішив що пора додому. Йрму клуб ще премію випише якщо технарь впаяють супернику
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