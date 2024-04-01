ВИНИСИУС: «В субботу у нас было три отвратительных случая расизма»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор опубликовал в соцсетях пост, в котором в очередной раз высказался по поводу расизма:

«Только в эту субботу у нас было три отвратительных случая расизма в Испании. Моя поддержка для Маркоса Акуньи, Кике Флореса и Шейка Сарра.

Пусть ваша храбрость вдохновит других. Расисты должны быть разоблачены, и матчи не могут продолжаться, пока они находятся на трибунах.

Мы одержим победу только тогда, когда расисты покинут стадионы и отправятся прямо в тюрьму, в то место, которого они заслуживают».

В субботу, 30 марта, болельщики «Хетафе» скандировали «обезьяна» в адрес хавбека «Севильи» Маркоса Акуньи, а также «цыган» в адрес коуча «Севильи» Кике Санчеса Флореса.

Голкипер команды «Райо Махадаонда» Шейк Сарр был удален в матче против «Сестао Ривер», потому что начал драку с болельщиком, который оскорблял его из-за цвета кожи.