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  4. ВИНИСИУС: «В субботу у нас было три отвратительных случая расизма»
Испания
01 апреля 2024, 22:55 | Обновлено 01 апреля 2024, 22:56
885
5

ВИНИСИУС: «В субботу у нас было три отвратительных случая расизма»

Форвард «Реала» надеется, что расисты со стадионов отправятся в тюрьму

01 апреля 2024, 22:55 | Обновлено 01 апреля 2024, 22:56
885
5
ВИНИСИУС: «В субботу у нас было три отвратительных случая расизма»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор опубликовал в соцсетях пост, в котором в очередной раз высказался по поводу расизма:

«Только в эту субботу у нас было три отвратительных случая расизма в Испании. Моя поддержка для Маркоса Акуньи, Кике Флореса и Шейка Сарра.

Пусть ваша храбрость вдохновит других. Расисты должны быть разоблачены, и матчи не могут продолжаться, пока они находятся на трибунах.

Мы одержим победу только тогда, когда расисты покинут стадионы и отправятся прямо в тюрьму, в то место, которого они заслуживают».

В субботу, 30 марта, болельщики «Хетафе» скандировали «обезьяна» в адрес хавбека «Севильи» Маркоса Акуньи, а также «цыган» в адрес коуча «Севильи» Кике Санчеса Флореса.

Голкипер команды «Райо Махадаонда» Шейк Сарр был удален в матче против «Сестао Ривер», потому что начал драку с болельщиком, который оскорблял его из-за цвета кожи.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид расизм Маркос Акунья Кике Санчес Флорес Райо Махадаонда чемпионат Испании по футболу Ла Лига Хетафе Севилья болельщики фанаты
Источник Twitter
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Комментарии 5
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zzg77
Він вже задовбав цим расизмом!
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+4
BekXan
Як же задовбали ці темнокожі клоуни які цей расизм роздувають і ниють.Саме вони є ярі расисти.Назви білого білим нуль назви азіата жовтим пофіг назви індіаця красним пофіг назви темнокожого чорним все  слюни воплі расизм.Слюнтяї
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+3
Fitness.sports
Запасной расист
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+1
Андрій Гусак
ну хай чеше в африку. Буде крутеликом
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0
an52
Циганом назвали? Ого, яка жахлива образа! Вініпусіус напевно не чув, що Тайсон Ф'юрі сам себе називає Gipsy King
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0
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