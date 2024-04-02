Украина. Премьер лига02 апреля 2024, 15:55 | Обновлено 02 апреля 2024, 16:00
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Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 22-го тура УПЛ
Поединки 22-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 30 марта по 1 апреля
02 апреля 2024, 15:55 | Обновлено 02 апреля 2024, 16:00
226
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Украинская Премьер-лига официально объявила шорт-листы претендентов на лучшего игрока и лучшего тренера 22-го тура.
Поединки 22-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 30 марта по 1 апреля.
Претенденты на лучшего игрока 22-го тура УПЛ
- Артур Авагимян (Черноморец)
- Николай Шапаренко (Динамо)
- Марьян Швед (Шахтер)
- Эдуардо Герреро (Заря)
Претенденты на лучшего тренера 22-го тура УПЛ
- Роман Григорчук (Черноморец)
- Александр Шовковский (Динамо)
- Желько Любенович (Минай)
- Юрий Максимов (Днепр-1)
Голосование проходит на официальных ресурсах УПЛ до 3 апреля 09:00.
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