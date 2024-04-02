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Украина. Премьер лига
02 апреля 2024, 15:55 | Обновлено 02 апреля 2024, 16:00
226
0

Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 22-го тура УПЛ

Поединки 22-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 30 марта по 1 апреля

02 апреля 2024, 15:55 | Обновлено 02 апреля 2024, 16:00
226
0
Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 22-го тура УПЛ
УПЛ. Александр Шовковский

Украинская Премьер-лига официально объявила шорт-листы претендентов на лучшего игрока и лучшего тренера 22-го тура.

Поединки 22-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 30 марта по 1 апреля.

Претенденты на лучшего игрока 22-го тура УПЛ

  • Артур Авагимян (Черноморец)
  • Николай Шапаренко (Динамо)
  • Марьян Швед (Шахтер)
  • Эдуардо Герреро (Заря)

Претенденты на лучшего тренера 22-го тура УПЛ

  • Роман Григорчук (Черноморец)
  • Александр Шовковский (Динамо)
  • Желько Любенович (Минай)
  • Юрий Максимов (Днепр-1)

Голосование проходит на официальных ресурсах УПЛ до 3 апреля 09:00.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига лучший игрок лучший тренер Артур Авагимян Николай Шапаренко Марьян Швед Эдуардо Герреро Динамо Киев Черноморец Одесса Шахтер Донецк Заря Луганск Минай Днепр-1 Роман Григорчук Александр Шовковский Желько Любенович Юрий Максимов
Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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