Украина. Премьер лига02 апреля 2024, 16:11 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил контракт с результативным защитником
Новое соглашение Евгения Скибы будет действовать до лета 2027 года
02 апреля 2024, 16:11 |
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«Минай» официально объявил о продлении контракта с украинским центральным защитником Евгением Скибой.
Отмечается, что новое соглашение с 21-летним футболистом будет действовать до завершения сезона 2026/27.
Евгений Скиба дебютировал в первой команде «Миная» 25 февраля 2024 года в игре 18-го тура Украинской Премьер-лиги против «Днепра-1» (1:1). С тех пор воспитанник одесского «Черноморца» успел сыграть в 5 матчах и отметился забитым мячом и голевой передачей.
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