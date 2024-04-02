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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил контракт с результативным защитником
Украина. Премьер лига
02 апреля 2024, 16:11 |
252
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил контракт с результативным защитником

Новое соглашение Евгения Скибы будет действовать до лета 2027 года

02 апреля 2024, 16:11 |
252
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил контракт с результативным защитником
ФК Минай. Евгений Скиба

«Минай» официально объявил о продлении контракта с украинским центральным защитником Евгением Скибой.

Отмечается, что новое соглашение с 21-летним футболистом будет действовать до завершения сезона 2026/27.

Евгений Скиба дебютировал в первой команде «Миная» 25 февраля 2024 года в игре 18-го тура Украинской Премьер-лиги против «Днепра-1» (1:1). С тех пор воспитанник одесского «Черноморца» успел сыграть в 5 матчах и отметился забитым мячом и голевой передачей.

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Минай продление контракта чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Минай
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