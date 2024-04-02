Сегодня, 30 марта 2024 года, состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Бернли». Игра закончилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик провел на поле весь матч, отдал ассист на незасчитанный гол и заработал на себе пенальти, однако наполнителям социальных сетей «Челси» больше понравился другой момент с участием 23-летнего футболиста. В Instagram они опубликовали видео, на котором Михаил эффектно разбирается с двумя оппонентами, после чего зарабатывает на себе фол.

ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика