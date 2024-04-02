Бавария определила двух главных претендентов на пост тренера

По информации немецких СМИ, после того, как Хаби Алонсо официально заявил о продолжении карьеры в «Байере», «Бавария» сократила список претендентов на пост тренера до двух специалистов.

Это наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби и нынешний тренер сборной Германии и экс-тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн.

Минусом приглашения Де Дзерби, скорее всего, будет клаусула в его контракте в размере 10-15 миллионов евро, однако сам итальянец уже заявил, что еще не определился с тем, стоит ли продолжать карьеру в «Брайтоне».

Что касается Нагельсманна, то он может покинуть сборную Германии после Евро-2024, однако немецкая ассоциация сейчас пытается согласовать с ним продление контракта, несмотря на нестабильные результаты команды перед домашним чемпионатом Европы.