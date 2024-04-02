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  4. Бавария определила двух главных претендентов на пост тренера
Германия
02 апреля 2024, 15:52 |
1122
1

Бавария определила двух главных претендентов на пост тренера

Выбор между Де Дзерби и Нагельсманном

02 апреля 2024, 15:52 |
1122
1
Бавария определила двух главных претендентов на пост тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

По информации немецких СМИ, после того, как Хаби Алонсо официально заявил о продолжении карьеры в «Байере», «Бавария» сократила список претендентов на пост тренера до двух специалистов.

Это наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби и нынешний тренер сборной Германии и экс-тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн.

Минусом приглашения Де Дзерби, скорее всего, будет клаусула в его контракте в размере 10-15 миллионов евро, однако сам итальянец уже заявил, что еще не определился с тем, стоит ли продолжать карьеру в «Брайтоне».

Что касается Нагельсманна, то он может покинуть сборную Германии после Евро-2024, однако немецкая ассоциация сейчас пытается согласовать с ним продление контракта, несмотря на нестабильные результаты команды перед домашним чемпионатом Европы.

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Источник Sky Germany
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Gargantua
де Дзерби это как Вальверде и Куман в Барселоне.
конфликт мировозрения 
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