Назван единственный вариант, где Зидан готов продолжить тренерскую карьеру

Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан не спешит возвращаться к тренерской деятельности.

Специалист уже отклонил несколько предложений от топ-клубов, среди которых была и мюнхенская «Бавария», решив подождать места работы своей мечты. Как сообщает Mundo Deportivo, речь идет о национальной сборной Франции, поскольку работа в клубах не интересна Зизу.

Отмечается, что работа с родной национальной командой для 51-летнего специалиста единственным вариантом, мотивирующим его продолжить тренерскую деятельность.

Напомним, что сейчас во главе «трехцветных» находится Дидье Дешам, контракт которого со сборной рассчитан до конца чемпионата мира-2026.