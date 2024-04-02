Назван единственный вариант, где Зидан готов продолжить тренерскую карьеру
Проблема в том, что место главного тренера сборной Франции сейчас занято
Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан не спешит возвращаться к тренерской деятельности.
Специалист уже отклонил несколько предложений от топ-клубов, среди которых была и мюнхенская «Бавария», решив подождать места работы своей мечты. Как сообщает Mundo Deportivo, речь идет о национальной сборной Франции, поскольку работа в клубах не интересна Зизу.
Отмечается, что работа с родной национальной командой для 51-летнего специалиста единственным вариантом, мотивирующим его продолжить тренерскую деятельность.
Напомним, что сейчас во главе «трехцветных» находится Дидье Дешам, контракт которого со сборной рассчитан до конца чемпионата мира-2026.
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