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  4. Назван единственный вариант, где Зидан готов продолжить тренерскую карьеру
Франция
02 апреля 2024, 15:29 |
1648
2

Назван единственный вариант, где Зидан готов продолжить тренерскую карьеру

Проблема в том, что место главного тренера сборной Франции сейчас занято

02 апреля 2024, 15:29 |
1648
2
Назван единственный вариант, где Зидан готов продолжить тренерскую карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан не спешит возвращаться к тренерской деятельности.

Специалист уже отклонил несколько предложений от топ-клубов, среди которых была и мюнхенская «Бавария», решив подождать места работы своей мечты. Как сообщает Mundo Deportivo, речь идет о национальной сборной Франции, поскольку работа в клубах не интересна Зизу.

Отмечается, что работа с родной национальной командой для 51-летнего специалиста единственным вариантом, мотивирующим его продолжить тренерскую деятельность.

Напомним, что сейчас во главе «трехцветных» находится Дидье Дешам, контракт которого со сборной рассчитан до конца чемпионата мира-2026.

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Источник Mundo Deportivo
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potemkin78
пусть потренерует Канн или Бордо
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0
Flying Cat
Андорра близька до Франції. Її можна було б потренувати. 
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-1
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