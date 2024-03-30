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  4. Зидан не возглавит Баварию. У мюнхенцев осталось всего два кандидата
Германия
30 марта 2024, 09:02 |
1033
2

Зидан не возглавит Баварию. У мюнхенцев осталось всего два кандидата

Легендарный француз не приедет работать в Мюнхен

30 марта 2024, 09:02 |
1033
2
Зидан не возглавит Баварию. У мюнхенцев осталось всего два кандидата
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не возглавит мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, руководство мюнхенцев не рассматривает французского специалиста на пост нового главного тренера после того, как по окончании нынешнего сезона его покинет Томас Тухель. Также в клубе не обсуждали назначение тандема Зидана с его соотечественником Франком Рибери.

На данный момент осталось два основных кандидата на пост наставника «Баварии» — Роберто Де Дзерби, возглавляющий английский «Брайтон», и Юлиан Нагельсманн, работающий со сборной Германии.

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Зинедин Зидан Бавария назначение тренера Роберто Де Дзерби Юлиан Нагельсманн
Источник Twitter
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Комментарии 2
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Boodya
Мінусуйте мене скільки хочете, але Зідан це кіт в мішку, він як тренер себе ніде не показав, а тільки за рахунок Реалу вважається топовим тренером, але реальний його рівень, як тренера незнає ніхто
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