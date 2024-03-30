Зидан не возглавит Баварию. У мюнхенцев осталось всего два кандидата

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не возглавит мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, руководство мюнхенцев не рассматривает французского специалиста на пост нового главного тренера после того, как по окончании нынешнего сезона его покинет Томас Тухель. Также в клубе не обсуждали назначение тандема Зидана с его соотечественником Франком Рибери.

На данный момент осталось два основных кандидата на пост наставника «Баварии» — Роберто Де Дзерби, возглавляющий английский «Брайтон», и Юлиан Нагельсманн, работающий со сборной Германии.