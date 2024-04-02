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  4. Крутых уступил третьему сеяному на челленджере в Барселоне
ATP
02 апреля 2024, 15:04 | Обновлено 02 апреля 2024, 15:06
107
0

Крутых уступил третьему сеяному на челленджере в Барселоне

Алексей преодолел квалификацию, но в основе продолжить серию побед не получилось

02 апреля 2024, 15:04 | Обновлено 02 апреля 2024, 15:06
107
0
Крутых уступил третьему сеяному на челленджере в Барселоне
ATP. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№409 ATP) завершил выступления на грунтовом челленджере в Барселоне (Испания).

В матче первого раунда основы украинец, который успешно преодолел сито квалификации, проиграл третьему сеяному Йесперу Де Йонгу из Нидерландов (№155 ATP).

Барселона. Первый круг
Алексей Крутых (Украина, Q) – Йеспер Де Йонг (Нидерланды, 3) – 1:6, 3:6

Ранее во второй круг в Барселоне пробился Виталий Сачко.

Де Йонг может встретиться с Сачко в 1/4 финала.

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Источник Sport.ua
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