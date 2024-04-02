ATP02 апреля 2024, 15:04 | Обновлено 02 апреля 2024, 15:06
107
0
Крутых уступил третьему сеяному на челленджере в Барселоне
Алексей преодолел квалификацию, но в основе продолжить серию побед не получилось
02 апреля 2024, 15:04 | Обновлено 02 апреля 2024, 15:06
107
0
Украинский теннисист Алексей Крутых (№409 ATP) завершил выступления на грунтовом челленджере в Барселоне (Испания).
В матче первого раунда основы украинец, который успешно преодолел сито квалификации, проиграл третьему сеяному Йесперу Де Йонгу из Нидерландов (№155 ATP).
Барселона. Первый круг
Алексей Крутых (Украина, Q) – Йеспер Де Йонг (Нидерланды, 3) – 1:6, 3:6
Ранее во второй круг в Барселоне пробился Виталий Сачко.
Де Йонг может встретиться с Сачко в 1/4 финала.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 02 апреля 2024, 00:31 0
Людмила и Надежда в трех сетах обыграли тандем Софи Чанг и Сюй Ифань в Чарльстоне
Футбол | 02 апреля 2024, 00:35 1
Трофей Саморы достанется другому вратарю
Футбол | 02.04.2024, 10:03
Футбол | 02.04.2024, 12:00
Футбол | 02.04.2024, 13:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.04.2024, 20:05 29
01.04.2024, 07:21
31.03.2024, 19:35 4
31.03.2024, 23:37 18
31.03.2024, 19:38 202
31.03.2024, 22:01 1
31.03.2024, 20:59 25
01.04.2024, 07:51 17