Крутых уступил третьему сеяному на челленджере в Барселоне

Украинский теннисист Алексей Крутых (№409 ATP) завершил выступления на грунтовом челленджере в Барселоне (Испания).

В матче первого раунда основы украинец, который успешно преодолел сито квалификации, проиграл третьему сеяному Йесперу Де Йонгу из Нидерландов (№155 ATP).

Барселона. Первый круг

Алексей Крутых (Украина, Q) – Йеспер Де Йонг (Нидерланды, 3) – 1:6, 3:6

Ранее во второй круг в Барселоне пробился Виталий Сачко.

Де Йонг может встретиться с Сачко в 1/4 финала.