Экс-партнер Шевченко по Милану может возглавить клуб Серии В

Бывший партнер украинца Андрея Шевченко по «Милану» Дженнаро Гаттузо, уволенный из французского «Марселя» в начале февраля, вскоре может возобновить тренерскую карьеру.

По информации известного журналиста Николо Скиры, в скором времени экс-футболист сборной Италии может возглавить на родине клуб Серии В – «Палермо». Отметим, что Дженнаро уже возглавлял сицилийский клуб в 2013-м.

Добавим, что, помимо «Марселя», Гаттузо также возглавлял «Валенсию», «Наполи» и «Милан». Что касается «Палермо», то сицилийцы занимают на данный момент шестое место во втором по силе дивизионе Италии, располагаясь в зоне плей-офф за повышение в классе на следующий сезон.