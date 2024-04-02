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  4. Экс-партнер Шевченко по Милану может возглавить клуб Серии В
Италия
02 апреля 2024, 14:19 |
324
0

Экс-партнер Шевченко по Милану может возглавить клуб Серии В

В 2013-м Гаттузо уже был главным тренером «Палермо»

02 апреля 2024, 14:19 |
324
0
Экс-партнер Шевченко по Милану может возглавить клуб Серии В
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Бывший партнер украинца Андрея Шевченко по «Милану» Дженнаро Гаттузо, уволенный из французского «Марселя» в начале февраля, вскоре может возобновить тренерскую карьеру.

По информации известного журналиста Николо Скиры, в скором времени экс-футболист сборной Италии может возглавить на родине клуб Серии В – «Палермо». Отметим, что Дженнаро уже возглавлял сицилийский клуб в 2013-м.

Добавим, что, помимо «Марселя», Гаттузо также возглавлял «Валенсию», «Наполи» и «Милан». Что касается «Палермо», то сицилийцы занимают на данный момент шестое место во втором по силе дивизионе Италии, располагаясь в зоне плей-офф за повышение в классе на следующий сезон.

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Дженнаро Гаттузо Марсель Палермо назначение тренера Серия B
Источник Николо Скира
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