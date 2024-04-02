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  4. Источник: защитник Барселоны согласовал контракт с Атлетико
Испания
02 апреля 2024, 13:09 |
558
0

Источник: защитник Барселоны согласовал контракт с Атлетико

В конце сезона Маркос Алонсо станет свободным агентом

02 апреля 2024, 13:09 |
558
0
Источник: защитник Барселоны согласовал контракт с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Алонсо

33-летний левый защитник «Барселоны» Маркос Алонсо, который, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, станет свободным агентом по окончании сезона, согласовал условия личного контракта с мадридским «Атлетико».

Как сообщает Cadena SER, на текущий момент это соглашение не является окончательным. Переход Алонсо в стан «матрасников» может быть сорван в случае, если другой клуб сделает более выгодное предложение.

Напомним, в нынешнем сезоне Алонсо принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 3 млн евро.

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Источник Cadena Ser
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