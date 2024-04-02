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  4. МЕРСОН: «Если МЮ помешает Ливерпулю взять титул, фанаты будут в восторге»
Англия
02 апреля 2024, 13:06 |
332
0

МЕРСОН: «Если МЮ помешает Ливерпулю взять титул, фанаты будут в восторге»

Специалист поделился мнением о предстоящих матчах лидеров АПЛ

02 апреля 2024, 13:06 |
332
0
МЕРСОН: «Если МЮ помешает Ливерпулю взять титул, фанаты будут в восторге»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон поделился мнением о предстоящих матчах лидеров АПЛ через призму борьбы за чемпионство.

«На выходных «Манчестер Юнайтед» может снова шокировать «Ливерпуль», и никогда не знаешь, какой «Брайтон» появится на поле. Они вполне могут шокировать «Арсенал».

Сейчас «Ливерпуль» – команда, которую можно победить, но в следующее воскресенье им предстоит грандиозный «финал» против «Манчестер Юнайтед». Мы видели, что может произойти, когда эти две команды встретились в Кубке Англии (МЮ победил 4:3 – прим.).

Юнайтед» будет готов к этому. Они хотят помешать «Ливерпулю» выиграть титул. Если они смогут помешать «Ливерпулю» выиграть титул, фанаты «Юнайтед» будут в восторге.

Для «Сити», отстающего от лидера «Ливерпуля» на три очка и имеющего более низкую разницу забитых и пропущенных мячей, это тоже похоже на последний шанс.

Впереди их ждут непростые матчи с «Астон Виллой» и «Кристал Пэлас» на выезде. На горизонте также маячат выезды к «Брайтону» и «Шпорам», что выглядит непросто, но если они смогут пройти через эти несколько игр без потери очков, то «Ливерпуль» и «Арсенал» могут начать паниковать.

Однако невозможно отделаться от ощущения, что эта гонка за титул будет продолжаться до конца сезона. В оставшихся девяти матчах все складывается как нельзя лучше, и волнение будет на каждом шагу», – написал Мерсон.

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Английская Премьер-лига Пол Мерсон Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити
Источник Sky Sports
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