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Англия
02 апреля 2024, 12:36 | Обновлено 02 апреля 2024, 13:37
679
0

Главный тренер Эвертона рассказал о состоянии здоровья Миколенко

Шон Дайч надеется, что Виталий сыграет в следующем матче

02 апреля 2024, 12:36 | Обновлено 02 апреля 2024, 13:37
679
0
Главный тренер Эвертона рассказал о состоянии здоровья Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч надеется, что украинский защитник Виталий Миколенко сумеет восстановиться к матчу с «Ньюкасл Юнайтед».

Отметим, что Миколенко не смог сыграть в субботнем матче 30-го тура Английской Премьер-лиги против «Борнмута» из-за болезни.

«Миколенко был болен, это не травма. Скорее всего, он справился с этим за выходные», – сказал Дайч.

Матч 31 тура АПЛ «Ньюкасл» – «Эвертон» состоится 2 апреля, начало в 21:30 по Киеву.

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Шон Дайч Эвертон Ньюкасл чемпионат Англии по футболу болезнь Английская Премьер-лига Борнмут Виталий Миколенко
Источник LiverpoolWorld
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