Главный тренер Эвертона рассказал о состоянии здоровья Миколенко

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч надеется, что украинский защитник Виталий Миколенко сумеет восстановиться к матчу с «Ньюкасл Юнайтед».

Отметим, что Миколенко не смог сыграть в субботнем матче 30-го тура Английской Премьер-лиги против «Борнмута» из-за болезни.

«Миколенко был болен, это не травма. Скорее всего, он справился с этим за выходные», – сказал Дайч.

Матч 31 тура АПЛ «Ньюкасл» – «Эвертон» состоится 2 апреля, начало в 21:30 по Киеву.