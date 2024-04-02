Англия02 апреля 2024, 12:36 | Обновлено 02 апреля 2024, 13:37
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Главный тренер Эвертона рассказал о состоянии здоровья Миколенко
Шон Дайч надеется, что Виталий сыграет в следующем матче
02 апреля 2024, 12:36 | Обновлено 02 апреля 2024, 13:37
679
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Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч надеется, что украинский защитник Виталий Миколенко сумеет восстановиться к матчу с «Ньюкасл Юнайтед».
Отметим, что Миколенко не смог сыграть в субботнем матче 30-го тура Английской Премьер-лиги против «Борнмута» из-за болезни.
«Миколенко был болен, это не травма. Скорее всего, он справился с этим за выходные», – сказал Дайч.
Матч 31 тура АПЛ «Ньюкасл» – «Эвертон» состоится 2 апреля, начало в 21:30 по Киеву.
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