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Лига чемпионов
02 апреля 2024, 11:53 | Обновлено 02 апреля 2024, 12:23
112
0

Педри высказался о желаемом финале ЛЧ нынешнего сезона

Испанец попытался предсказать будущее

02 апреля 2024, 11:53 | Обновлено 02 апреля 2024, 12:23
112
0
Педри высказался о желаемом финале ЛЧ нынешнего сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри рассказал, какие клубы он хотел бы видеть в финале розыгрыша Лиги чемпионов нынешнего сезона.

«Барса» – «Манчестер Сити». Хотя матч «Барса» – «Реал» тоже был бы хорош.

Возможно ли выиграть Лигу чемпионов? Мы – «Барса», это очень сложно, но, конечно, мы можем», – заявил Педри в общении с болельщиками в приложении The Residency.

Напомним, «Барселона» в 1/4 финала Лиги чемпионов сыграет с «ПСЖ». Победитель противостояния затем в полуфинале встретится с победителем пары «Атлетико» – «Боруссия» Дортмунд.

Ранее сообщалось, что Педри выступил с оптимистическими словами, узнав о серьезности своей травмы.

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Лига чемпионов Педри Барселона
Источник Relevo
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