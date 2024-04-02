Педри высказался о желаемом финале ЛЧ нынешнего сезона

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри рассказал, какие клубы он хотел бы видеть в финале розыгрыша Лиги чемпионов нынешнего сезона.

«Барса» – «Манчестер Сити». Хотя матч «Барса» – «Реал» тоже был бы хорош.

Возможно ли выиграть Лигу чемпионов? Мы – «Барса», это очень сложно, но, конечно, мы можем», – заявил Педри в общении с болельщиками в приложении The Residency.

Напомним, «Барселона» в 1/4 финала Лиги чемпионов сыграет с «ПСЖ». Победитель противостояния затем в полуфинале встретится с победителем пары «Атлетико» – «Боруссия» Дортмунд.

Ранее сообщалось, что Педри выступил с оптимистическими словами, узнав о серьезности своей травмы.