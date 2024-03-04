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Испания
04 марта 2024, 21:56 | Обновлено 04 марта 2024, 22:08
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Педри выступил с оптимистическими словами, узнав о серьезности своей травмы

Игрок «Барселоны» – о планах

04 марта 2024, 21:56 | Обновлено 04 марта 2024, 22:08
260
0
Педри выступил с оптимистическими словами, узнав о серьезности своей травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился эмоциями от полученного повреждения, которое может сказаться на его готовности к финальной части чемпионата Европы 2024 года

«Трудно останавливаться и начинать все сначала после всех тех усилий, которые были приложены. Но я не сомневаюсь, что вчерашние слезы бессилия очень скоро превратятся в слезы радости.

Невозможно не испытывать радость от всей той любви, что обрушилась на меня в последние часы. Нужно смотреть вперед ради вас, всех, ради моих близких и меня самого. Мы еще разделим много радости», – написал Педри в инстаграме.

21-летний полузащитник сборной Испании получил травму в матче Ла Лиги с «Атлетиком» (0:0). Поле он покидал в слезах, а затем плакал и на скамейке запасных.

Стало известно, что Педри повредил мышцы бедра и выбыл из строя минимум на 5-6 недель.

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Педри Барселона травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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