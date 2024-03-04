Игрок Барселоны откажется от операции ради возможности сыграть на Евро-2024
Есть подозрение, что Педри надорвал подколенное сухожилие
Полузащитник «Барселоны» Педри Гонсалес не будет оперироваться в связи с травмой, полученной в концовке первого тайма поединка Ла Лиги против «Атлетика»
Накануне Педри прихрамывая покинул поле, едва сдерживая слезы. Повреждение игрок получил не в борьбе, есть подозрение, что это может быть надрыв подколенного сухожилия. Отметим, что Педри в целом уже пропустил более 70 игр с момента своего дебюта за «блау-гранас» в 2020-м.
RAC1 сообщает, что Педри не согласится на операцию, которая выбила бы его из игры до конца сезона. В результате он имеет шансы вернуться на поле еще весной и потенциально попасть в заявку сборной Испании на Евро-2024.
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