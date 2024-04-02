ЛИНЕТТ – о матче с Ястремской: «Ни разу ее не побеждала, мне нечего терять»

Польская теннисистка Магда Линетт поделилась ожиданиями от предстоящего матча второго раунда на турнире WTA 500 в Чарльстоне против украинки Даяны Ястремской.

«Это будет непросто. Она всегда была таким опасным игроком, потому что у нее очень мощный теннис, у нее хорошая техника. Поэтому мне придется быть очень терпеливой и играть с умом. Я уже играла против нее несколько раз и ни одного из этих матчей не выиграла. Мне нечего терять, и я также хорошо играю.

Все же у меня есть первая победа на грунте, поэтому я собираюсь получить от этого какую-то долю уверенности. Но, безусловно, Ястремская играет очень хорошо в этом году. Она это показала в Австралии, и я знаю, что это будет трудный матч. Но я наблюдала за ней несколько раз, поэтому я готова», – сказала Линетт.

Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка еще не проигрывала.