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  4. ЛИНЕТТ – о матче с Ястремской: «Ни разу ее не побеждала, мне нечего терять»
WTA
02 апреля 2024, 11:59 |
297
0

ЛИНЕТТ – о матче с Ястремской: «Ни разу ее не побеждала, мне нечего терять»

Польская теннисистка – о предстоящей встрече второго раунда в Чарльстоне

02 апреля 2024, 11:59 |
297
0
ЛИНЕТТ – о матче с Ястремской: «Ни разу ее не побеждала, мне нечего терять»
Getty Images/Global Images Ukraine. Магда Линетт

Польская теннисистка Магда Линетт поделилась ожиданиями от предстоящего матча второго раунда на турнире WTA 500 в Чарльстоне против украинки Даяны Ястремской.

«Это будет непросто. Она всегда была таким опасным игроком, потому что у нее очень мощный теннис, у нее хорошая техника. Поэтому мне придется быть очень терпеливой и играть с умом. Я уже играла против нее несколько раз и ни одного из этих матчей не выиграла. Мне нечего терять, и я также хорошо играю.

Все же у меня есть первая победа на грунте, поэтому я собираюсь получить от этого какую-то долю уверенности. Но, безусловно, Ястремская играет очень хорошо в этом году. Она это показала в Австралии, и я знаю, что это будет трудный матч. Но я наблюдала за ней несколько раз, поэтому я готова», – сказала Линетт.

Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка еще не проигрывала.

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WTA Чарльстон Даяна Ястремская Магда Линетт
Источник Tennis Channel
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