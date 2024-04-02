Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№32 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

В матче 2-го раунда основы украинка сыграет против Магды Линетт из Польши (№63 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на корте имени Алтеи Гибсон после матча Крюгер – Ли. Ориентировочное время начала поединка – 22:30 по Киеву.

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Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка еще не проигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Джессики Пегулы (№5 WTA) или Аманды Анисимовой (№264 WTA).

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