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  4. Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
02 апреля 2024, 10:49 |
243
0

Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Чарльстоне

02 апреля 2024, 10:49 |
243
0
Даяна Ястремская – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

2 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№32 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

В матче 2-го раунда основы украинка сыграет против Магды Линетт из Польши (№63 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на корте имени Алтеи Гибсон после матча Крюгер – Ли. Ориентировочное время начала поединка – 22:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка еще не проигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Джессики Пегулы (№5 WTA) или Аманды Анисимовой (№264 WTA).

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Даяна Ястремская смотреть онлайн Магда Линетт WTA Чарльстон
Источник Sport.ua
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