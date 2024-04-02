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  4. Тен Хаг оценил шансы МЮ на попадание в зону Лиги чемпионов
Англия
02 апреля 2024, 11:44 | Обновлено 02 апреля 2024, 12:25
189
1

Тен Хаг оценил шансы МЮ на попадание в зону Лиги чемпионов

Наставник «красных дьяволов» дал оценку результату игры с «Брентфордом»

02 апреля 2024, 11:44 | Обновлено 02 апреля 2024, 12:25
189
1
Тен Хаг оценил шансы МЮ на попадание в зону Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о шансах «красных дьяволов» на попадание в зону Лигу чемпионов после ничьей 1:1 в матче 30-го тура АПЛ с «Брентфордом».

«Впереди еще много матчей, но, конечно, ближе к концу сезона очки становятся дороже. В матче с «Брентфордом» их должно было быть три, но мы взяли одно. К концу сезона узнаем, как все сложится. Это очко тоже может иметь большое значение», – заявил тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ занимает 6-е место, имея 48 очков. 4 апреля манкунианцев ждет встреча с «Челси» (начало – в 22:15 по Киеву).

Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» нашел в АПЛ замену тен Хагу.

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник The Mirror
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stalinhuilo
не тупи,вы уже столько очков отдали,хотя взыли скорее всего.
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