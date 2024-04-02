Тен Хаг оценил шансы МЮ на попадание в зону Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о шансах «красных дьяволов» на попадание в зону Лигу чемпионов после ничьей 1:1 в матче 30-го тура АПЛ с «Брентфордом».

«Впереди еще много матчей, но, конечно, ближе к концу сезона очки становятся дороже. В матче с «Брентфордом» их должно было быть три, но мы взяли одно. К концу сезона узнаем, как все сложится. Это очко тоже может иметь большое значение», – заявил тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ занимает 6-е место, имея 48 очков. 4 апреля манкунианцев ждет встреча с «Челси» (начало – в 22:15 по Киеву).

Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» нашел в АПЛ замену тен Хагу.