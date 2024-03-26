Ман Юнайтед нашел в АПЛ замену тен Хагу

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк может стать наставником «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что 50-летний датский специалист является основным кандидатом на смену Эрику тен Хагу.

Ранее стало известно, что Франк из «Брентфорда», за который играет украинец Егор Ярмолюк, может сменить в сборной Англии Гарета Саутгейта.

Франк возглавляет «Брентфорд» с 2018 года, а до этого он два года был в клубе ассистентом главного тренера.

Ранее Саутгейт прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Манчестер Юнайтед».