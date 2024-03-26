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Англия
26 марта 2024, 10:27 | Обновлено 26 марта 2024, 10:33
613
1

Ман Юнайтед нашел в АПЛ замену тен Хагу

«Красные дьяволы» присматриваются к Томасу Франку

26 марта 2024, 10:27 | Обновлено 26 марта 2024, 10:33
613
1
Ман Юнайтед нашел в АПЛ замену тен Хагу
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Франк

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк может стать наставником «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что 50-летний датский специалист является основным кандидатом на смену Эрику тен Хагу.

Ранее стало известно, что Франк из «Брентфорда», за который играет украинец Егор Ярмолюк, может сменить в сборной Англии Гарета Саутгейта.

Франк возглавляет «Брентфорд» с 2018 года, а до этого он два года был в клубе ассистентом главного тренера.

Ранее Саутгейт прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Манчестер Юнайтед».

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Томас Франк
Источник Twitter
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stalinhuilo
Очень подходит,для очередного "провала"!
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