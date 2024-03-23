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  4. Саутгейт прокомментировал слухи о переходе в Манчестер Юнайтед
Англия
23 марта 2024, 16:05 |
65
0

Саутгейт прокомментировал слухи о переходе в Манчестер Юнайтед

Тренер сборной Англии думает только о Евро-2024

23 марта 2024, 16:05 |
65
0
Саутгейт прокомментировал слухи о переходе в Манчестер Юнайтед
uefa.com. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед»:

«Слухи о «Манчестер Юнайтед»? У них есть тренер, и было бы очень неуважительно по отношению к нему говорить об этом.

Я – тренер сборной Англии. У меня есть одна задача: выступить как можно лучше на чемпионате Европы. Мне нечего сказать», – заявил Саутгейт.

Контракт Саутгейта со сборной Англии рассчитан до конца календарного 2024 года. 53-летний специалист работает с командой с 2016 года.

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Источник Фабрицио Романо
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