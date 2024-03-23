Саутгейт прокомментировал слухи о переходе в Манчестер Юнайтед
Тренер сборной Англии думает только о Евро-2024
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед»:
«Слухи о «Манчестер Юнайтед»? У них есть тренер, и было бы очень неуважительно по отношению к нему говорить об этом.
Я – тренер сборной Англии. У меня есть одна задача: выступить как можно лучше на чемпионате Европы. Мне нечего сказать», – заявил Саутгейт.
Контракт Саутгейта со сборной Англии рассчитан до конца календарного 2024 года. 53-летний специалист работает с командой с 2016 года.
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