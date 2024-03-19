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Англия
19 марта 2024, 16:01 |
550
2

Стало известно, кто приоритет для Рэтклиффа на должность тренера МЮ

Контракт Гарета Саутгейта со сборной Англии рассчитан до конца 2024 года

19 марта 2024, 16:01 |
550
2
Стало известно, кто приоритет для Рэтклиффа на должность тренера МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Совладелец «Манчестер Юнайтед» сэр Джим Рэтклифф, который отвечает за спортивные решения в клубе, сделал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта своим приоритетным выбором на замену Эрику тен Хагу, если нидерландец будет уволен со своего поста.

Как сообщает Daily Star, Саутгейт, который тренирует сборную Англии с 2016 года, в своей тренерской карьере работал лишь с одним клубом — «Мидлсбро», которым руководил с 2006-го по 2009 год, и никаких достижений не имеет, лишь один раз, в августе 2008-го, став лучшим тренером месяца в Премьер-лиге.

Контракт Саутгейта со сборной Англии рассчитан до конца 2024 года.

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Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф Гарет Саутгейт назначение тренера
Источник Daily Star
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Комментарии 2
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Fireball
Можно Скрипника попробовать.  С таким составом и Остап Маркевич будет в топ-6.
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