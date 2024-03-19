Стало известно, кто приоритет для Рэтклиффа на должность тренера МЮ

Совладелец «Манчестер Юнайтед» сэр Джим Рэтклифф, который отвечает за спортивные решения в клубе, сделал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта своим приоритетным выбором на замену Эрику тен Хагу, если нидерландец будет уволен со своего поста.

Как сообщает Daily Star, Саутгейт, который тренирует сборную Англии с 2016 года, в своей тренерской карьере работал лишь с одним клубом — «Мидлсбро», которым руководил с 2006-го по 2009 год, и никаких достижений не имеет, лишь один раз, в августе 2008-го, став лучшим тренером месяца в Премьер-лиге.

Контракт Саутгейта со сборной Англии рассчитан до конца 2024 года.