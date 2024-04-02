Кто будет играть? Известен план Реала по Лунину и Куртуа на следующий сезон

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации Defensa Central, если украинский вратарь продлит контракт с королевским клубом, то получит отличный шанс побороться за место в стартовом составе с Тибо Куртуа в следующем сезоне. План «Реала» заключается в борьбе и конкуренции между бельгийским вратарем и украинским. Такое решение в команде приняли после анализа вратарского вопроса.

В нынешнем сезоне 25-летний Андрей Лунин провел 24 матча, в 11 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин в ближайшее время продлит контракт с «королевским клубом».