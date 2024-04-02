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  4. Кто будет играть? Известен план Реала по Лунину и Куртуа на следующий сезон
Испания
02 апреля 2024, 12:43 |
1627
2

Кто будет играть? Известен план Реала по Лунину и Куртуа на следующий сезон

Место Тибо в старте не очевидно

02 апреля 2024, 12:43 |
1627
2
Кто будет играть? Известен план Реала по Лунину и Куртуа на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации Defensa Central, если украинский вратарь продлит контракт с королевским клубом, то получит отличный шанс побороться за место в стартовом составе с Тибо Куртуа в следующем сезоне. План «Реала» заключается в борьбе и конкуренции между бельгийским вратарем и украинским. Такое решение в команде приняли после анализа вратарского вопроса.

В нынешнем сезоне 25-летний Андрей Лунин провел 24 матча, в 11 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин в ближайшее время продлит контракт с «королевским клубом».

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Источник: защитник Барселоны согласовал контракт с Атлетико
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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Тибо Куртуа
Источник DefensaCentral
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Alex T
Тут главное что б новых не накупили 
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potemkin78
как бы не Де Хеа
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