Полесье может назначить Друди директором академии с широкими полномочиями

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич провел переговоры с 36-летним аргентинцем Дарио Друди, который вскоре может занять пост директора академии житомирского клуба, получив в клубе широкие полномочия.

Источник сообщает, что Друди в настоящий момент работает в Саудовской Аравии, но приехал пообщаться с руководством «Полесья» на предмет получения должности руководителя академии.

Не исключено, что Друди также получит в «Полесье» полномочия консультанта тренерского штаба первой команды.

Вопрос по Друди сейчас находится на предфинальной стадии обсуждения.

Ранее Друди работал в Украине главным тренером «Зирки» и спортивным директором, а также де-факто наставником «Карпат».

Примечательно, что по данным Transfermarkt, ныне Друди имеет контракт не с саудитами, как сообщает источник информации о переговорах аргентинца с «Полесьем», а с испанской «Альмерией», где занимает пост главного скаута.