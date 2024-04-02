Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье может назначить Друди директором академии с широкими полномочиями
Украина. Премьер лига
02 апреля 2024, 11:33 |
618
4

Полесье может назначить Друди директором академии с широкими полномочиями

Аргентинец уже работал в Украине с «Зиркой» и «Карпатами»

02 апреля 2024, 11:33 |
618
4
Полесье может назначить Друди директором академии с широкими полномочиями
diariodealmeria.es. Дарио Друди

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич провел переговоры с 36-летним аргентинцем Дарио Друди, который вскоре может занять пост директора академии житомирского клуба, получив в клубе широкие полномочия.

Источник сообщает, что Друди в настоящий момент работает в Саудовской Аравии, но приехал пообщаться с руководством «Полесья» на предмет получения должности руководителя академии.

Не исключено, что Друди также получит в «Полесье» полномочия консультанта тренерского штаба первой команды.

Вопрос по Друди сейчас находится на предфинальной стадии обсуждения.

Ранее Друди работал в Украине главным тренером «Зирки» и спортивным директором, а также де-факто наставником «Карпат».

Примечательно, что по данным Transfermarkt, ныне Друди имеет контракт не с саудитами, как сообщает источник информации о переговорах аргентинца с «Полесьем», а с испанской «Альмерией», где занимает пост главного скаута.

По теме:
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Геннадий Буткевич и его вера в украинских тренеров
Авагимян – первый за 21 год игрок Черноморца, оформивший хет-трик в УПЛ
Дарио Друди Полесье Житомир Геннадий Буткевич
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звездный украинский нападающий попал в символическую сборную тура Ла Лиги
Футбол | 02 апреля 2024, 10:43 0
Звездный украинский нападающий попал в символическую сборную тура Ла Лиги
Звездный украинский нападающий попал в символическую сборную тура Ла Лиги

Артем Довбик оформил дубль в матче с «Бетисом»

ФОТО. Огненный постер для украинца. Ла Лига одним словом описала Довбика
Футбол | 01 апреля 2024, 21:01 7
ФОТО. Огненный постер для украинца. Ла Лига одним словом описала Довбика
ФОТО. Огненный постер для украинца. Ла Лига одним словом описала Довбика

Артем отметился дублем за «Жирону» в ворота «Бетиса» в 30-м туре Ла Лиги

Футболист Барселоны отчитал на улице подростка, назвавшего его «дураком»
Футбол | 02.04.2024, 09:28
Футболист Барселоны отчитал на улице подростка, назвавшего его «дураком»
Футболист Барселоны отчитал на улице подростка, назвавшего его «дураком»
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
Теннис | 02.04.2024, 07:17
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
Футбол | 02.04.2024, 00:35
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ALKOSruLKA
Це вже було б цікаво... Бо то купувати гравців, а жлобитися на тренерах, змінюючи їх фізруками. Там правда Хацкевич мега-спец скоро звільниться... перевів свою команду на "самокерівництво"
Ответить
0
Gargantua
да он и тренер был хороший. можно главным было назначить.
Ответить
0
Allegro_Barbaro
Персонаж доволі мутний. Пригадую, колись його в Карпати залучив Смалійчук, під концепцію Лос Карпатос)) Попривозили тоді латиноамериканських легіонерів цілу зграю, в основному недолугих, в результаті з того всього прогнозовано вийшов пшик. При цьому, функції самого Друді тоді теж були незрозумілі: то спортивний директор, то виконавчий, то консультант)) Дірєктар па футболу))  Зараз теж не думаю, що Друді сам в Полісся резюме надсилав, скоріше, його кандидатуру хтось просуває, може навіть той же Смалійчук, або якийсь інший агент.
Ответить
0
Mishgan2507
Непотріб підсовують Буткевичу
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сколько заработали игроки NaVi за титул исторического мажора?
Сколько заработали игроки NaVi за титул исторического мажора?
01.04.2024, 07:21
Киберспорт
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
01.04.2024, 11:33 9
Футбол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
31.03.2024, 18:47 6
Футбол
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
01.04.2024, 19:36 2
Футбол
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
01.04.2024, 00:41
Киберспорт
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
02.04.2024, 07:01 1
Футбол
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
31.03.2024, 20:59 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем