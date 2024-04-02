Матерацци назвал лучшего тренера в своей карьере

Бывший защитник «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци рассказал о работе с португальским специалистом Жозе Моуриньо.

«Моуриньо – определённо лучший тренер из тех, с кем я работал. Я привык быть важным, быть капитаном. Когда пришёл Моуриньо, я начал терять свою значимость для команды. Но он был честен со мной с первого момента. После победы в Лиге чемпионов мы плакали. Я спросил у Жозе, почему он уходит. Уверен, если бы он остался, то мы выиграли бы больше трофеев. Но к тому моменту он уже принял решение перейти в «Реал», — приводит слова Матерацци The Times.

Напомним, последним клубом Моуриньо была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021-го. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций, а в следующем дошли до финала Лиги Европы. Под руководством Моуриньо «Рома» суммарно провела 96 матчей, в них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 29 поражений.

Ранее Моуриньо тренировал также «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».