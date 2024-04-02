Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаманн посоветовал Баварии уволить Тухеля до окончания сезона
Германия
02 апреля 2024, 10:12 |
253
1

Хаманн посоветовал Баварии уволить Тухеля до окончания сезона

Экс-футболист мюнхенского клуба советует обратить внимание на Жозе Моуриньо

02 апреля 2024, 10:12 |
253
1
Хаманн посоветовал Баварии уволить Тухеля до окончания сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Экс-полузащитник «Баварии» и сборной Германии Дитмар Хаманн высказал мнение о желательности ухода в отставку главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля до завершения текущего сезона.

«По моему мнению, сейчас руководство должно принять решение, является ли смена тренера лучшим вариантом для победы над «Арсеналом». Руководство должно задать себе вопрос, будет ли выходить команда на финишную прямую сезона с Томасом Тухелем во главе. Надо серьёзно подумать над тем, чтобы найти нового тренера на последние несколько недель. Их много на рынке. Я думаю о Жозе Моуриньо. Вы можете думать о нём всё что угодно, но игроки «Челси» любили его. Он выдающийся человек с профессиональной точки зрения», — приводит слова Хаманна Sky Sport Germany.

50-летний немецкий специалист Томас Тухель занимает пост главного тренера мюнхенской «Баварии» с марта 2023 года. В текущем сезоне под его руководством мюнхенцы пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграют с лондонским «Арсеналом», и занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая 13 очков лидирующему «Байеру».

По теме:
Легенда Баварии назвал лучшего кандидата в наставники мюнхенцев
Томас МЮЛЛЕР: «Дортмунд заслужил выиграть, но не сделал ничего необычного»
Киммих не будет пока что продлевать контракт с Баварией. Названа причина
Томас Тухель Бавария отставка Дитмар Хаманн Жозе Моуриньо Лига чемпионов Арсенал Лондон Бундеслига Арсенал - Бавария
Источник Sky Germany
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Минае отреагировали на слухи о доигровке матча против Динамо в Киеве
Футбол | 01 апреля 2024, 17:36 134
В Минае отреагировали на слухи о доигровке матча против Динамо в Киеве
В Минае отреагировали на слухи о доигровке матча против Динамо в Киеве

Представители закарпатского клуба не знают, откуда появилась эта информация

Вест Хэм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 02 апреля 2024, 06:32 1
Вест Хэм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вест Хэм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 2 апреля в 22:15 по Киеву

Ювентус – Лацио. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии
Футбол | 02.04.2024, 06:01
Ювентус – Лацио. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии
Ювентус – Лацио. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии
ФОТО. Огненный постер для украинца. Ла Лига одним словом описала Довбика
Футбол | 01.04.2024, 21:01
ФОТО. Огненный постер для украинца. Ла Лига одним словом описала Довбика
ФОТО. Огненный постер для украинца. Ла Лига одним словом описала Довбика
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
Футбол | 02.04.2024, 00:35
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Вже минулого року звільнили тренера перед фінішною прямою і всі бачили результат. Послати всіх тих недорадників. Моуріньо - це давно "збитий льотчик",.і він не витягне команду рівня "Баварії". Помилкою було звільнення Нагельтсмана, причому без вагомих для цього причин.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
01.04.2024, 20:05 29
Футбол
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
31.03.2024, 20:59 25
Футбол
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
01.04.2024, 19:36 2
Футбол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
31.03.2024, 18:47 6
Футбол
Natus Vincere – победители PGL Major Copenhagen 2024
Natus Vincere – победители PGL Major Copenhagen 2024
31.03.2024, 23:37 18
Киберспорт
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
01.04.2024, 07:01
Футбол
Фундора дал оценку своей победе над Цзю
Фундора дал оценку своей победе над Цзю
31.03.2024, 10:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем